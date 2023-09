רמטכ"ל הכוחות המזוינים האיראניים, גנרל מוחמד באגרי, נשא נאום במהלך טקס רב משתתפים, מעין מפגן צבאי, בזמן שחייליו צועדים מעל למשטח הנושא את הכיתוב (החסר): "יש למחוק את ישראל מעל", כך דיווח אמש (חמישי) מכון המחקר "ממרי", העוקב אחר אמצעי תקשורת במזרח התיכון. זאת, ללא המילים "פני האדמה".

הטקס האנטי ישראלי נערך לפי דיווחים לפני מספר ימים, בבסיס צבאי במערב איראן. לצד הקריאות למחיקת ישראל מצד החיילים שהשתתפו בו, וכן נאומו של גנרל באגרי, הכתובת שעליה צעדו החיילים, ככל הנראה לשם העברת מסר חד, לקתה כאמור בבעיה תחבירית.

Iranian Armed Forces Chief of Staff Gen. Mohammad Bagheri Delivers Speech While Soldiers Stand in Formation Over a Surface Emblazoned with the Inscription: “Israel Should Be Erased” #Iran #IRGC #JCPOA pic.twitter.com/vdQUvySEBS — MEMRI (@MEMRIReports) September 28, 2023

בנאומו, התייחס הרמטכ"ל האיראני לגואל העולם על פי האמונה המוסלמית, "האימאם הנעלם". "מה המשמעות של המתנה להגעתו?" אמר לקהל. "אין משמעותה לשבת בשקט ורק להרגיש אהבה לאימאם. ההמתנה הזאת מוצאת משמעות באמונה, בפעולות ג'יהאד, במאמץ בלתי פוסק, באלטרואיזם, בהקרבה עצמית ובמוכנות".

בתוך כך, אתמול דווח על תחקיר של ה"גרדיאן" הבריטי, שהתפרסם בימים האחרונים וחשף כי בכטב"מים שאיראן מייצרת יש מאות רכיבים של חברות מערביות, למרות הסנקציות שהוטלו על טהרן. בין השאר, כפי שפורסם, גיוונה איראן את פסי הייצור של הכטב"מים שלה, על ידי הקמה של מפעל בסוריה. במקביל ביקשה אוקראינה מהמערב לספק לה נשק והיא תתקוף את מפעלי הכטב"מים של איראן, כדי לפגוע באספקתם לרוסיה.