עדכונים שוטפים

01:00 - דיווח בפוליטיקו: ארה"ב כשלה במאמציה לגרום לסין ללחוץ על איראן לעצור את תקיפות החות'ים

על פי הדיווח, היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סאליבן נפגש היום ואתמול עם שר החוץ של סין וונג יי בבנגקוק - ולא הצליח להשיג פריצת דרך וסימנים שמעידים כי סין תפעל בנושא.

23:42 - הערכה: ההשתלטות על ח'אן יונס - בתוך ימים

צה"ל, כך על פי הערכה, נמצא ימים ספורים מהשתלטות על ח'אן יונס. עשרות אלפי תושבים ניסו להימלט ממערב העיר, למרות ניסיונות עצירה של חמאס. מאות מחבלים נעצרו, חלקם משמעותיים, ויותר ממאה יצאו מתוך המנהרות, הרימו ידיים והועברו לכוחות הביטחון לחקירה.

במקביל, צה"ל יידרש בקרוב לפעול בצפון הרצועה נוכח העובדה שאין ניהול אזרחי במקום וחמאס בונה אותו מחדש תוך לקיחת אחריות על חלוקת הסיוע ההומניטרי שם. זה מצריך מהממשלה לקבל החלטות ולא לחכות עוד ל"יום שאחרי". יש גורמים שסבורים שהעיכוב הזה יהיה "נזק עצום בכייה לדורות".

23:00 - התורמת השנייה בגודלה מצטרפת לחרם: גרמניה עוצרת את המימון לאונר"א

גרמניה הצטרפה לשורת מדינות מהעולם - ומקפיאה את העברת הכספים לאונר"א. מדובר במקור מימון קריטי לארגון של האו"ם - מאחר שזו התורמת השנייה בגודלה. במהלך השבת, הצטרפו גם איטליה, הולנד, שוויץ, פינלנד וסקוטלנד.

22:35 - דיווחים בלבנון: גל תקיפות בדרום המדינה

22:30 - אונר"א על הקפאת הכספים לארגון: "מזעזע"

הנציב הכללי של ארגון אונר"א (סוכנות הפליטים הפלסטינית של האו"ם) התייחס להקפאת הכספים מצד מדינות כמו בריטניה, קנדה וארצות הברית לארגון וכינה זאת "מזעזע". לדבריו, הקפאת הכספים מאיימת על העבודה ההומינטרית באזור, כולל ברצועה.

המהלך של המדינות נגד אונר"א הגיעה לאחר שעלה חשד שעובדים בארגון השתתפו בטבח 7 באוקטובר. אז, ארצות הברית הייתה הראשונה להודיע על הפסקה זמנית של המימון - ומדינות נוספות הצטרפו בעקבותיה.

21:49 - עימותים ועצורים בהפגנה נגד הממשלה בת"א

עשרות פרשי משטרה עלו על המדרכה כדי להרחיק את מאות המוחים ברחוב קפלן בתל אביב, שהגיעו למקום כדי להפגין נגד הממשלה. בסך הכול, כמה מפגינים נעצרו במקום. מוקדם יותר, המפגינים מחו בכיכר הבימה בתל אביב. המשטרה עדכנה שחמישה מפגינים נעצרו בחשד להפרות סדר, וחשוד נוסף נעצר בחשד לתקיפת שוטר.

מעצר בזמן ההפגנה | צילום: reuters

הפגנה נגד הממשלה בת"א | צילום: reuters

הפגנה בתל אביב, הערב | צילום: reuters

21:02 - אחרי ארה"ב, קנדה, איטליה, אוסטרליה, בריטניה ופינלנד - גם בהולנד הודיעו שיעצרו זמנית את כספי הסיוע לאונר"א

21:00 - המונים בעצרת משפחות החטופים בתל אביב

משפחות החטופים ביחד עם אלפי מפגינים, הפגינו בכיכר החטופים בסימן NEVER AGAIN IS NOW, שם הוקרנו מסרים מצולמים ממשפחותיהם של חסידי אומות עולם שפנו ישירות לתושבי עזה. משפחותיהם של חסידי אומות עולם אמרו לתושבי עזה: "כמו ההורים שלנו, שכנגד כל הסיכויים הצילו יהודים וסיכנו את חייהם מול הנאצים, כך אתם תושבי עזה יכולים להציל חיי חטופים ולהירשם בספרי ההיסטוריה שבחרתם בצד הנכון!".