לשלוח כלבים משוטטים ככלבי תקיפה למלחמה באוקראינה. זו ההצעה שהגיש השבוע חבר פרלמנט ברוסיה. אנטון גרשצ'נקו, יועץ למשרד הפנים האוקראיני, הגיב להצעה בחשבון הטוויטר שלו וכתב: "רק למקרה שתהיתם לגביי רמת הטירוף ברוסיה".

"יש לנו במדינה הרבה חוקרי התנהגות כלבים, שיכולים ללמד את הכלבים ביצוע של כל מיני מיומנויות", אמר חבר הפרלמנט, שהגיש הצעה לצבא הרוסי "לגייס כלבים משוטטים אגרסיביים לחילוץ פצועים ותקיפה".

In case you were wondering about the level of insanity in Russia:



Russian MP suggested training aggressive stray dogs and sending them to the "special military operation" zone - to de-mine and carry the wounded. pic.twitter.com/HvW0s3e0Oo — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 17, 2023

הוא הוסיף שאותם מומחים "יכולים לאמן כלבים גדולים ותוקפניים ולשלוח אותם לאזור המבצע הצבאי המיוחד (ההגדרה של הרוסים לפלישה שלהם לאוקראינה) כדי לסייע בחילוץ פצועים ולקחת חלק בפינוי מוקשים". בנוסף נאמר שניתן להשתמש בהם ככלבי תקיפה מול הכוחות האוקראינים.

באופן הזה הצבא הרוסי יוכל לקבל כמות גדולה של כלבים ובנוסף הדבר יהיה פתרון, כפי שמסבירים זאת ברוסיה, לבעיית הכלבים המשוטטים. כצפוי, באוקראינה תקפו את ההצעה וכינו אותה "טירוף רוסי". מעבר לזה הם הבליטו את ההצעה כדי להראות עד כמה מצבם של הרוסים באוקראינה חמור.

הצבא הרוסי מפעיל באוקראינה כלבים, רובם במסגרת היחידות המיוחדות ויחידות מקצועיות, כמו למשל לפינוי מוקשים. אחד מאותם כלבים עלה לכותרות, אחרי שהרוסים נטשו אותו.

כלבים בצבא אוקראינה | צילום: ANATOLII STEPANOV/AFP

בחודש מאי 2022 לוחמים אוקראינים שהשתלטו על עמדה שהייתה שייכת לכוחות המיוחדים של רוסיה, מצאו במקום רועה בלגי נטוש במצב רע. מדובר בכלב צבאי שננטש. הם אימצו אותו ומאז הוא משרת בצבא אוקראינה ומסייע בגילוי מטענים ומוקשים.