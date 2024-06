התגובות לנאום נשיא ארה"ב ביידן: לשכת ראש הממשלה פרסמה היום (שבת) התייחסות לדברי ביידן, שהציג את המתווה הישראלי להפסקת אש ולשחרור חטופים. בציוץ בחשבון הטוויטר של לשכת נתניהו נכתב כי תנאי העסקה הם "נון-סטרטר". ראש האופוזיציה לפיד התייחס לעסקה וטען שישראל צריכה לקדם אותה: "ממשלת ישראל לא יכולה להתעלם מנאומו המשמעותי של ביידן".

התגובה של לשכת נתניהו שפורסמה היום היא חריפה יותר מהתגובה שפרסם נתניהו אמש. "תנאיה של ישראל לסיום המלחמה לא השתנו: השמדת היכולות הצבאיות והשלטון של חמאס, שחרור כל בני הערובה והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל", נכתב בתגובה, שפורסמה באנגלית בלבד.

לשכת ראש הממשלה הוסיפה: "ישראל תמשיך להתעקש שהתנאים הללו יתקיימו לפני הפסקת אש קבועה. התפיסה שישראל תסכים להפסקת אש קבועה לפני שיתקיימו התנאים האלה היא 'נון-סטרטר'".

The Prime Minister's Office:



Israel's conditions for ending the war have not changed: The destruction of Hamas military and governing capabilities, the freeing of all hostages and ensuring that Gaza no longer poses a threat to Israel.