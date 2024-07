חיסולו של ראש הלשכה המדינית של חמאס איסמאעיל הנייה נחשב למכה של ממש - אלא שבשורותיו של ארגון הטרור כבר מקיימים היום (רביעי) שיח לגבי השאלה מי צפוי להיכנס לנעליו? N12 עם היורשים הפוטנציאליים וכל מה שידוע.

ח'אלד משעל



המועמד המוביל שצפוי להיכנס לנעליו של הנייה הוא חא'לד משעל, האישיות הבכירה בלשכה המדינית של חמאס. משעל בן ה-68 משמש כיום כמנהיג ארגון הטרור בחו"ל, כמו כן כיהן כראש הלשכה המדינית של חמאס במשך יותר מ-20 שנה, בין השנים 2017-1996.

בכיר הרשות הפלסטינית חוסין א-שיח' אותת על חשיבותו של משעל בשיחה שקיים עימו. "התקשרתי לח'אלד משעל וניחמתי אותו על מותו של ראש הלשכה המדינית איסמאעיל הנייה - אובדן גדול לעם הפלסטיני. הדגשתי בפניו שהבחירה שלנו היא האחדות והחוזק של עמנו אל מול הכיבוש", כתב א-שיח'.

I called our Brother Khaled Meshaal by phone and offered him my warm condolences on the martyrdom of the head of the Political Bureau, the national leader, Ismail Haniyeh, whose martyrdom constituted a great loss for the Palestinian people, and who fell victim to a cowardly… https://t.co/hefMi8VzAm