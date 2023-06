חברת הטילים ומערכות הלחימה האירופאית "MBDA" מדווחת שהחלה לעבוד על קונספט של אב-טיפוס ליירוט טילים היפרסוניים (על קוליים). בתקופה האחרונה סומנו טילים אלו כאיום מרכזי שמערכות ההגנה הקיימות עלולות שלא להצליח להתמודד איתו, כאשר לאחרונה אף איראן חשפה פיתוח טיל כזה מתוצרתה. זמן קצר אחר כך חשפה חברת רפאל הישראלית פיתוח של טיל יירוט נגד טילים היפרסוניים ("קלע חד") וכעת, גם החברה האירופאית הודיעה שהחלה בפיתוח שכזה.

הדיווח של MBDA נמסר במהלך הסלון האווירי בפריז, שם הוצגו מערכות הלחימה שלהם. ההערכה היא שתהליך האפיון של המיירט שלהם ימשך כשלוש שנים. החברה מדווחת שכבר חתמה על מכתבי כוונות עם ארבע מדינות אירופאיות: צרפת, גרמניה, איטליה והולנד, להשקת שלב קונספט עבור מחקר "מיירט להגנה היפרסונית" בשם HYDIS2, מחקר שיציג מספר עיצובים מהם יבחרו אחד לפיתוח.

טיל היירוט האירופאי שמפתחים נגד טילים היפרסוניים | הדמיה: MBDA

MBDA היא חברת ענק המאגדת 19 חברות ושלושים ספקים מ-14 מדינות באירופה, הסביר ברונו ורזוטי, מנהל המערכות העתידיות של MBDAבשיחה עם כתבים בה השתתף גם כותב שורות אלו. מלבד ארבע המדינות שחתמו על מכתבי כוונות לתמוך ב-HYDIS2, גם חברות מפינלנד, שוודיה, דנמרק, רומניה, אסטוניה ומדינות נוספות באירופה יהיו שותפות בפרויקט.

"HYDIS2 שואפת להגדיר את המיירט של אירופה", אמר ורזוטי. "לאחר סיום מחקר הקונספט בן שלוש השנים, התוכנית היא שארבע המדינות החותמות ל-HYDIS2 יבחרו קונספט יירוט היפרסוניים וידחפו את זה קדימה". עוד ציין שהחברה עובדת על טכנולוגיה נגד טילים היפרסונים בארבע השנים האחרונות בערך ותוכנית הפיתוח זכתה לכינוי "אקילה".

גרמניה רואה ברוסים ובסינים את האיום המרכזי עליה. מדינות שמפתחות טילים היפרסוניים שהיא מעריכה כי יאיימו עליה בעתיד הלא רחוק. בעוד שיכולות הטילים של הרוסים אינה ברורה, זו של הסינים נחשבת למתקדמת מאוד כפי שמספרים המומחים בנושא. הטיל הסיני נקרא DF-ZF ומיוחסת לו מהירות של 6 עד 10 מאך וטווח של כ-3,000 ק"מ, על פי הערכת המומחים.

ראש הטיל הסיני מאופיין במראה של "דאון גלישה" כלומר ראש נפץ, עם אפשרות לגרעיני, הגולש ומתמרן במהירות למטרה שלו, מה שמקשה על היירוט. מדובר באתגר טכנולוגי גדול מאוד, משום שבניגוד לטילים ורקטת הנעות במסלול קבוע, שניתן לחשב, הטיל ההיפרסוני מתמרן כמו טיל שיוט, מה שמקשה על החישובים והיירוט, ומכאן האתגר ההנדסי בפיתוח.