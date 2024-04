בצבא אומרים שהמסר שלהם לדרג המדיני הוא שחובה לצאת למבצע ברפיח, אולם שהמועד גמיש, כאשר ההערכה היא שכבר בימים הקרובים תתקבל תשובת חמאס להסכמות של ישראל, ומזה יגזרו את מועד הכניסה לרפיח.

גורמים במערכת הביטחון אומרים שצה"ל כבר השלים את ההכנות לקראת כניסה קרקעית לרפיח. עוד אומרים בצבא שהתוכניות שכבר אושרו, מספר פעמים, עברו שיפורים והותאמו לכל תרחיש של עסקת חטופים.

מחנות ברפיח סמוך לגבול מצרים, מלחמת 7 באוקטובר | צילום: Ahmad Hasaballah/Getty Images

על רקע המגעים לשחרור חטופים ישראלים, בכיר בצה"ל אומר שהתוכניות בנויות באופן כזה שמאפשר לצבא לצאת מיד עם מתן הפקודה לתקוף את רפיח. עוד אמר בכיר בצבא, שהתקיפה ברפיח נבנתה באופן כזה שיאפשר לכוחות הצבא לעצור בכל רגע נתון, תוך שמירה על ביטחון הלוחמים, במקרה שהמגעים לשחרור החטופים יבשילו בעיצומו של התמרון הקרקעי.

בצבא גם הדגישו כי נעשו מאמצים רבים במטרה למנוע פגיעה בחטופים הישראלים, שעל פי הערכות רובם נמצאים באזורים האלה, כפי שקרה בעבר בתקיפות חיל האוויר וכוחות היבשה.

בישראל מתייחסים לרפיח כ"מעוז הצבאי האחרון" של חמאס. אולם בצה"ל מצננים את האווירה בנושא, ואומרים שגם אחרי רפיח יהיו משימות נוספות ויעדי המלחמה עדיין לא הושגו. מבלי להיכנס לפרטי התוכנית, מסיבות מובנות, בצבא אומרים שהכניסה לרפיח לא תהיה קטנה בעוצמתה ביחס למה שראינו בצפון הרצועה ובח'אן יונס.

בצבא מדברים על תמרון קרקעי בהיקף מלא, מלווה באש עוצמתית. בימים האחרונים הושלמו גם קבוצות הפקודות, מה שמכונה קפ"ק, לדרגי השטח עד לרמות החטיבה גדוד ופלוגה. הערכה היא שהתקיפה תהיה על ידי שתי אוגדות לפחות, אוגדה 98 ואוגדה 162 שיתוגברו שתיהן ביחידות מילואים.

הרמטכ"ל הרצי הלוי אף רמז לאחרונה שיתכן כי התמרון הקרקעי יעשה ברפיח ומחנות המרכז. במטה הכללי של צה"ל יש תמימות דעים על כך שתקיפה שתצא לפועל במקרה שהמשא ומתן לא יבשיל בימים הקרובים, תייצר לחץ צבאי שיוביל לחידוש המגעים ושחרור של חטופים.

Pier-building begins



Construction of the floating JLOTS pier in the Mediterranean is underway.



The pier will support @USAID and humanitarian partners to receive and deliver humanitarian aid to the people of Gaza. @USTRANSCOM and @USEUCOM support the movement of… pic.twitter.com/tC9J12wz4Z — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2024

בינתיים נמשך המאמץ העולמי שמטרתו להגדיל את היקף הסחורות שנכנסות לעזה, כדי למנוע משבר הומניטרי. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב פרסם הלילה תיעוד ראשון של הנמל הצף שנבנה בצפון רצועת עזה, וישמש להכנסת סיוע הומניטרי לשם. צה"ל כבר פרסם שחטיבה תגן על המרחב יחד עם כלי טיס של חיל האוויר וכלי שיט של חיל הים. על פי פרסומים זרים על הנמל יגנו גם כוחות זרים, כשבין היתר ייתכן ויהיו אלו כוחות מצבא בריטניה.