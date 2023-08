מנהלת המודיעין של אוקראינה (GUR) לקחה אחריות על שתי התקפות מל"טים על בסיסי חיל האוויר הרוסי בשלושת הימים האחרונים, בהן הושמדו לפחות שני מפציצים מהזרוע האסטרטגית של חיל האוויר הרוסי. מהודעת המודיעין האוקראיני עולה שהם הצליחו לגייס ולהפעיל סוכנים רוסים, ששיגרו רחפני נפץ שפגעו בכלי הטיס הרוסים.

"אנשים שגויסו על ידי ה-GUR הגיעו ממרכז רוסיה, הם עשו את עבודתם וחזרו למקומם", אמר דובר המודיעין האוקראיני אנדריי יוסוב, שהוסיף כי "השירות ממשיך בפעילות ברוסיה. באזורי הגבול, עמוק בעורף ובמוסקבה". לפחות בשלב הזה, המודיעין האוקראיני לא סיפק תיעוד לתקיפות שביצעו לטענתם.

A Russian Tu-22M Strategic Bomber was destroyed by a Ukrainian Kamikaze Drone at Russia’s Soltsy Air Base, ~660km from Ukraine



This is the first visually confirmed destruction of a Russian Strategic Bomber in the war, at least two others were previously damaged by drones pic.twitter.com/PB8KN0XcYc — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 20, 2023

תקיפת אחת בוצעה ביום שני על בסיס שיקובקה, שלמעלה מ-200 ק"מ צפונית לגבול עם אוקראינה. לפחות מפציץ אחד מסוג טופולב Tu-22M של גדוד התעופה ה-52 נפגע בתקיפה וניזוק. תקיפה נוספת הייתה קודם לכן ביום שבת, על בסיס חיל האוויר הרוסי סולוצ'י ושם נפגעו עוד שני מפציצים מאותו הסוג.

לגביי התקיפה ביום שבת, משרד ההגנה הרוסי טען אז שבוצעה מתקפת כטב"מים על הבסיס שנמצא בנובגורוד. לטענתם כלי הטיס שאוקראינה שלה יורטו ושברי היירוט פגעו במטוסים שהיו על הקרקע וגרמו לאחד מהם נזק. בבסיס זה מוצבים מפציצים מסוג Tu-22M3 שמבצעים תקיפות טילים באוקראינה. כיממה אחרי ההצהרה של משרד ההגנה הרוסי, התפרסם תיעוד ובו ניתן לראות את אחד המפציצים כשהוא עולה בלהבות ודי ברור שהוא הושמד.

מדובר בהתקפה האוקראינית השנייה על שדה התעופה שיקובקה בקצת פחות משנה. הבסיס הזה הותקף גם באוקטובר האחרון וגם אז, דווח ששני מפציצים מהסוג הזה נפגעו בתקיפה. לפחות אחד מהם הושמד.

מפציץ רוסי TU-22 | צילום: JetKat, Shutterstock

ה-Tu-22 הוא מפציץ מתקופת ברית המועצות שעבר השבחות לאורך השנים והפך לאחד מהמטוסים העיקריים של מערך המפציצים הרוסי. מדובר במטוס שאורכו 42 מטרים ומפעיל אותו צוות של ארבעה (שני טייסים, נווט ומפעיל מערכות). למטוס טווח של 6,800 ק"מ לא כולל תדלוק אווירי, ומהירות של 2,000 קמ"ש.

בשנים האחרונות המפציץ הרוסי זכה לשדרוג משמעותי. כזה שעל פי הרוסים כולל גם מערכת בקרת נשק משודרגת, שתאפשר לו לשגר בין היתר טילים בליסטיים לטווח ארוך נגד ספינות. טילים, שנבנו במיוחד כדי לתקוף קבוצות תקיפה ימיות של ארה"ב, כולל נושאות מטוסים, אולם ניתן להשתמש בו גם נגד מטרות קרקעיות כפי שקורה באוקראינה.

המפציץ הזה מסוגל לשאת 24 טון חימוש הכולל פצצות רגילות, מונחות וטילים. כאלו שניתן לצייד אגב בראשי נפץ גרעיניים. זה כולל טילי שיוט על-קוליים Kh-22 וטילי שיוט חדשים יותר Kh-32, שהפכו בעיה מרכזית עבור אוקראינה, שלא מצליחה ליירט אותם.