מאז שאוקראינה יצאה למתקפת נגד, נאלצת רוסיה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה, ובהם גם מטוסי הקרב שהעדיפה להפעיל רק ב"מקומות בטוחים" עד שלב זה. בזמן שבישראל ציינו את ראש השנה, טען צבא אוקראינה כי הפיל ארבעה מטוסי קרב ומסוק רוסי תוך יממה אחת. חלק מהתקריות מתועדות, ומסמנות מגמה מדאיגה מבחינת הרוסים.

בסרטון שהופץ לפני מספר ימים ברשתות החברתיות מתועד באופן די נדיר מה שנראה כמו מטוס קרב רוסי מתקדם, מסוג סוחוי SU-30 כשהוא טס בגובה נמוך מאוד, ואז נפגע מטיל נ"מ ומתרסק. הטיסה הרוסית בגובה נמוך נועדה לחמוק מהמכ"ם האוקראיני ומערכות הנ"מ הכבדות, מה שבסופו של דבר חשף את המטוס לטיל הכתף שהפיל אותו.

היו ניסיונות לטעון כי בסרטון רואים הפלה של מטוס סוחוי SU-34. אולם הסרטונים מטושטשים מדי והמומחים מעריכים שמדובר בסוחוי-30, מטוס למשימות אוויר-אוויר עם יכולות תקיפה של מטרות קרקעיות.

The Ukrainian military says that paratroopers from the 25th Airborne Brigade shot down Su-25 and Su-30 (Su-30SM) aircraft today. The footage shows the Su-30SM.https://t.co/L08RoEDZ6k pic.twitter.com/Za8QMDIR26 — Rob Lee (@RALee85) September 24, 2022

סרטון זה תיעד אחת מארבע הפלות ביום אחד, כפי שטוענים בצבא אוקראינה. על פי חלק מהדיווחים הטייס הצליח לנטוש, אם כי לא ניתן לראות את זה בתיעוד. בפרסום אוקראיני ציינו שבאותו היום הם הפילו שני מטוסי סוחוי-30, סוחוי SU-25 וסוחוי SU-34. עוד דווח באותו היום על הפלת מסוק קרב מסוג קמוב KA-52.

לא ברור עד כמה הדיווחים של צבא אוקראינה מדויקים, אולם די ברור שהרוסים ספגו אבדות רבות באותו היום. נראה שזה קורה בשל עלייה משמעותית בגיחות של חיל האוויר הרוסי, ששלחו את מטוסי הקרב שלהם לסייע בבלימה של מתקפת הנגד האוקראינית.

מטוס קרב רוסי מסוג סוחוי SU-30SM לפני המראה בסוריה | צילום: PAUL GYPTEAU/AFP/GettyImages

סיבת המשבר האווירי הרוסי החדש

ככל שצבא אוקראינה כבש שטחים גדולים, הם קידמו את מערכות הנ"מ והמכ"מים שלהם, מה שנגס במרחבים שהיו "בטוחים" יחסית לפעילות חיל האוויר הרוסי. בשל כך מטוסי הקרב נאלצים לטוס בגובה נמוך מאוד, כדי שלא להיחשף, אך זה גם מה שכן חושף אותם בסופו של דבר לטילי כתף כמו הסטינגר, ששבים ופוגעים בכלי טיס רוסיים רבים, ומחזירים את המראות של תחילת המלחמה.

הסיכון לכלי הטיס והמחסור הגובר בטילים, הביא את הרוסים להשתמש במספר גדול של מל"טים "מתאבדים" (חימוש משוטט) מתוצרת איראן, בעיקר ב"שאהד-136". בימים האחרונים הרוסים שיגרו מספר גדול של מל"טים מהסוג הזה, ונראה שצבא אוקראינה הצליח ליירט רק חלק קטן מאוד מהם.

דווח כי אוקראינה תקבל מערכות נ"מ חדשות, שאמורות לדעת להתמודד עם כלי הטיס שנשלחו לרוסיה מאיראן. יש לציין כי אוקראינה ביקשה סיוע ישראלי כדי להתמודד עם כלי הטיס האיראנים, אולם בישראל סרבו לאשר את הבקשה.

שברי מל"ט שהאד 136 מתוצרת איראן באוקראינה | צילום: מתוך תיעוד שעלה ברשתות החברתיות, שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים