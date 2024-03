החות'ים בתימן פוצצו אתמול (שלישי) שני בתים על יושביהם באזור הבירה צנעא, ולפחות תשעה בני אדם נהרגו – כולם בני משפחה אחת. הפיצוץ התרחש בנקמה מצד כוחות הביטחון של החות'ים לאחר ששניים מאנשיהם נהרגו, והרשויות מתחו ביקורת על פעולת הכוחות בשטח. גולשים תימנים ברשת X (טוויטר לשעבר) העלו ספקולציות כי "המוסד הישראלי" עומד מאחורי הפיצוץ.

קבוצה של לוחמים מטעם כוחות הביטחון של החות'ים פוצצו אתמול שני בתים באזור ראדאה, מדרום-מזרח לבירת תימן צנעא. על פי דיווחים שונים, לפחות 20 בני נפגעו מהפיצוץ ומההרס שנגרם. לפחות תשעה בני אדם, שני הורים ושבעה ילדים, נהרגו, ובין הפצועים גם כמה ילדים ונשים נוספים.

על פי דיווחים מקומיים, כולל כאלה שצוטטו בסוכנות הידיעות AP, אנשי הביטחון החות'ים באזור ניהלו שם לחימה שכללה מצור על אחד הבתים – מכיוון שאותו בית שימש יום לפני כן לביצוע מארב שבו נהרגו שניים מאנשי החות'ים. בשלב מסוים, כך דווח, הציבו כוחות החות'ים חומר נפץ בסביבת אחד הבתים – ואז פוצצו אותו, מה שגרם נזק כבד לבתים מסביב.

משרד הפנים הנשלט בידי החות'ים פרסם הודעה שקבעה כי הפעולה הייתה "תגובה חסרת אחריות" על ידי כוחות הביטחון בשטח, שהשתמשו ב"כוח מופרז בדרך בלתי חוקית" בזמן שניסו לתפוס חשודי. עוד נמסר כי נפתחה חקירה שנועדה "להביא את הפושעים לדין".

Last year in Serwh western #Marib, the Houthis detonated three houses of tribal leaders.pic.twitter.com/c9Is7XZLvY