נשיא טורקיה, רג'יפ טאיפ ארדואן, אמר היום (ראשון) במפגש פוליטי עם מפלגתו דברים המתפרשים כאיום צבאי ממשי על ישראל. ״עלינו להיות חזקים כדי שישראל לא תוכל לעשות דברים כאלה לפלסטינים. כמו שעשינו בקרבאך ובלוב, נוכל לעשות גם להם. אין דבר שנותר לעשות, אנחנו חייבים להיות חזקים״, אמר הנשיא הטורקי.

"אנחנו נעשה להם את אותו הדבר, אין מה לעשות. אנחנו רק צריכים להיות חזקים כדי שנוכל לקחת חלק בשלבים האלה. עלינו להיות מאוד חזקים כדי שישראל לא תוכל לעשות את זה לפלסטין".

Erdogan: “We must be very strong so that Israel can’t do these things to Palestine. Just as we entered Karabakh, just as we entered Libya, we might do the same to them. There is nothing we cannot do. Only we must be strong. “



pic.twitter.com/2usMzylIQc