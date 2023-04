מדיווחים שיוצאים ביממה האחרונה עולה שיתכן והעיר בחמוט באוקראינה נפלה לידי הרוסים אחרי חודשים ארוכים של קרבות קשים. יבגני פריגוז'ין, מנהל חברת שכירי החרב הרוסית "וגנר" טוען שאנשיו הצליחו להשתלט על בניין העירייה ולכבוש את העיר. אין זו הפעם הראשונה שהוא טוען כך. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, לא אישר את הדיווח על כיבוש העיר, אולם פרסם הודעה בה הוא מודה למגני בחמוט.

בהודעה שפרסם פריגוז'ין נכתב: "2 באפריל. 23:00. הנפנו את דגל רוסיה מעל בניין העירייה וכתובת לזכר ולדלן טטרסקי" הכוונה לגורם פרו-רוסי המזוהה עם "וגנר" שחוסל אתמול בסנט פטרבורג. יחד עם זאת מנהל וגנר סייג ואמר שבחלקים המערביים של העיר נותרו כיסי התנגדות של הצבא האוקראיני.

You won't believe it, but Prigozhin has "captured Bakhmut" again



"April 2, 2023, 23:00. We raised a Russian flag with the inscription "Good memory to Vladlen Tatarsky" and the flag of the PMC "Wagner" on the city administration of Bakhmut. Legally, #Bakhmut is taken. The enemy… pic.twitter.com/hJLXv4RehK — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2023

גם נשיא אוקראינה התייחס ללחימה בבחמוט. בהודעה שפרסם אמר זלנסקי שהלחימה סביב העיר שבמזרח אוקראינה "חמה במיוחד". הוא לא אישר או הכחיש את הדיווח על נפילת העיר, אולם ביקש להודות ללוחמים האוקראינים שמגנים עליה. לאחרונה אמר מפקד צבא אוקראינה שהם מבצעים מתקפות נגד, הכוללות גם שימוש בטנקים ונגמ"שים מערביים שהגיעו לאוקראינה.

האמת על "כיבוש בחמוט"

בחינה של שלל הדיווחים מלמדת שהרוסים הצליחו לכבוש את מרכז העיר וחלקים נוספים. אולם צבא אוקראינה עדיין מחזיק בשכונות המרוחקות יותר במערב העיר. נזכיר שהקרבות סביב העיר בחמוט מתנהלים מאז חודש מאי 2022.

בינואר 2023, רוסיה הצליחה לכבוש את סולדר הסמוכה, מה שהקשה מאוד על הצבא האוקראיני בבחמוט. בחודש שעבר צבא אוקראינה ביצע נסיגה מסודרת עד לנהר בחמוטקה, שעל פי המודיעין הבריטי הפך מאז לקו החזית בעיר.

המלחמה באוקראינה - הקרבות על בחמוט | צילום: SAMEER AL-DOUMY/AFP/Chris McGrath/Getty Images

בחמוט הייתה יעד אסטרטגי חשוב עבור הרוסים, בין השאר ללוגיסטיקה של הצבא הרוסי. אולם מאז החלה מתקפת הנגד האוקראינית ובמהלכה שוחררו שטחים רבים. כל זה הפך את חשיבות העיר לפחותה, אולם נראה שמבחינת הרוסים מדובר גם בקרב סמלי, אותו הם רוצים להכריע.

לצד הסיוע של וגנר, עיקר הכוחות של הצבא הרוסי הם מחטיבות הצנחנים (כוח עלית איכותי) ואילו בצד האוקראיני חטיבות ממוכנת לצד חטיבות מכוח הגנה מרחבית. רוב הלחימה התמקדה באזור בניין העירייה והמשרדים ונראה שזה החלק שהרוסים הצליחו לכבוש, במחיר דמים כבד מאוד.

קייב מצידה רואה בעיר אזור חשוב בחלק הזה של החזית, מכיוון שמדובר בצומת דרכים. מעבר לכך, מבחינת האוקראינים בחמוט הפכה לנקודה בה הם שוחקים את הצבא הרוסי וגורמים להם אבידות קשות, כך שגם אם יצליחו לכבוש את כל העיר, הנזק יהיה אדיר ויקשה עליהם את המשך ההתקדמות. בנוסף, שחיקת הרוסים תסייע לאוקראינים במתקפת הנגד הצפויה.