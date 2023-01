נורווגיה שלחה בימים האחרונים ארבעה מטוסי F-35 ולוחמי חי"ר לקפלאוויק שבאיסלנד, כחלק ממשימת שיטור צבאית והגנה על המדינה שאין לה צבא.

מכיוון שלאיסלנד אין צבא, למרות שהיא חברה בנאט"ו, מדינות בעלות הברית לקחו על עצמן את ההגנה עליה וכל צבא שולח לשם כוח ל"פריסה" של כמה חודשים. הכוחות הנורווגים יבצעו שם סיורים ומשימות הגנה על מדינת האי האסטרטגית בצפון אוקיינוס האטלנטי.

הכוח האווירי והיבשתי של נורווגיה נשלח לבסיס קפלאוויק, משם מטוסי החמקן ייצאו לסיורים ומשימות שיטור אווירי. בין השאר "יירוט" של מטוסים רוסיים שנשלחים לסייר באזור. "במקרה של המשימה הזאת, זה כדי לוודא שאנחנו יכולים לספק הגנה טריטוריאלית משולבת לאיסלנד ולהיות כוח השיטור האווירי בצפון", אמר מפקד הכוח האווירי מטעם חיל האוויר הנורווגי.

Iceland does not have its own air defence, and as a NATO country they are supported by allies with periodic air defence presence. It is now Norway's turn to guard the base at Keflavik.@SHAPE_NATO @NorwayinIceland @USAmbIceland @usembreykjavik pic.twitter.com/JOkGntf6YU — Royal Norwegian Air Force (@Luftforsvaret) January 11, 2023

יש מערכת, אין טילי נ"מ

איסלנד היא נקודה אסטרטגית של ברית נאט"ו בחוג הארקטי, שהפך זירה חשובה עם חזרתה של המלחמה הקרה. לאיסלנד יש מערכת הגנה אווירית, אולם זו כוללת רק מכ"מים ומרכזי פיקוד בלי מערכות נ"מ (נגד מטוסים).

על רקע מה שצוין, איסלנד מסתמכת על משמר חופים קטן וכוח משטרתי, במסגרתו גם יחידה מיוחדת. מעבר לזה אין להם אף כוח צבאי. כדי להגן על עצמה איסלנד חתמה על הסכם הגנה עם ארה"ב, שגם היא מחזיקה כוחות בשטחה.

בנוסף היא חברה בברית נאט"ו, גם בשל המיקום האסטרטגי שלה וגם בתמורה לתמיכה כלכלית. במקום להחזיק צבא, איסלנד מקבלת הגנה מצבאות נורווגיה, דנמרק, שוודיה ומדינות נוספות החברות בנאט"ו.

כדי שיהיה להם כוח אדם בעל הכשרה צבאית למקרה קיצון, החוק האיסלנדי והנורווגי מאשרים לאזרחי איסלנד להתגייס לצבא נורווגיה ולעבור שם הכשרה צבאית. האיסלנדים משרתים שם כלוחמים, תומכי לחימה וקצינים ובסוף השירות חוזרים למדינה שלהם.

כוחות אמריקאיים במשימת נאט"ו. גם הם נשלחו | צילום: ANDREI PUNGOVSCHI/AFP/GettyImages