חיל האוויר הרוסי מנסה להטעות את המודיעין המערבי והאוקראיני, כשהם מייצרים תמונות דמה של מטוסים בבסיסי חיל האוויר שלהם בעיקר בחצי האי קרים.

תמונות לוויין אותן בחן אנליסט מודיעין גלוי (OSINT) בריידי אפריק, מראות מה שנראה כמו ניסיון הונאה חזותית של הרוסים בסיס האווירי "ייסק", במטרה לגרום לאוקראינים לשגר טילים על מטוסי ה"דמה" ולא לכיוון כלי טיס אמיתיים.

These apparent decoys were created over the past few months at the base, which is one of several used by Russian aircraft operating in Ukraine. pic.twitter.com/QLyGLMJ7A1 — Brady Africk (@bradyafr) July 21, 2023

אחרי שורה של תקיפות אוקראיניות נגד בסיסי חיל האוויר הרוסי מהם יוצאים לתקיפות באוקראינה, נראה שמדובר בניסיון לבצע הונאה חזותית במטרה להטעות מפעילי כטב"מים ומטוסי סיור אוקראינים, כמו גם ולוויינים מערביים.

מטוסים מזויפים צוירו בשדה התעופה כדי ליצור בלבול סביב מספר כלי הטיס שם ולמנוע פגיעה במטוסי אמיתיים, על ידי אותם כטב"מים וטילים אוקראינים.

"כוחות רוסים ציירו מטוסים באזורים חדשים שנבנו בבסיס האווירי ייסק, כדי להידמות למטוסים צבאיים", כתב אפריק בציוץ ששיתף עם תמונות הלוויין שבחן. עוד ציין שהציורים הללו נוצרו במהלך החודשים האחרונים בבסיס ייסק, אחד מכמה סיסים המשמש את חיל האוויר הרוסי באוקראינה. הערכה היא שציורים דומים נצבעו בעוד בסיסים רוסים באזור.

לא מדובר בשיטה חדשה להטעיית האויב, ציורים של מטוסים וגם דגמים מעץ או מתנפחים קיימים כבר עשרות שנים. אולם ספק שאם יכולות המודיעין והחוזי הקיימות כיום, דבר כזה יכול להטעות את המודיעין האוקראיני ובטח שלא את המודיעין המערבי, שמסייע באופן ישיר לקייב.