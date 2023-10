בפיגוע באנקרה שבטורקיה הבוקר (ראשון) נפצעו על פי הדיווחים משם שני שוטרים באורח קל, אך מפרטים נוספים שמתבררים כעת נראה שהתוצאה הייתה עלולה להיות חמורה הרבה יותר.

הפיגוע אירע מחוץ לפרלמנט הטורקי, אזור שבו משרדים ממשלתיים רבים ובאופן טבעי גם טבעות אבטחה משמעותיות. על פי כלי התקשורת בטורקיה שני מחבלים הגיע לאחד מהשערים, ובמקום התפתחו חילופי אש בין השוטרים למחבלים, שאחד מהם פוצץ את עצמו.

שר הפנים הטורקי עלי ירליקאיה, אמר זמן קצר אחרי הפיגוע ששני המחבלים הגיעו לזירה ברכב וביצעו את הפיגוע מול בניין משרד הפנים ב-09:30 שעון טורקיה. אחד מהם נוטרל בתום קרב יריות עם המשטרה, והשני פוצץ את עצמו כאמור, ופצע שני שוטרים באורח קל. פיצוץ שנקלט במצלמות האבטחה ופורסם כעבור מספר שעות.

נראה שהמחבלים הביאו איתם אמל"ח רב בכדי לגבות את חייהם של כמה שיותר בני אדם. בזירה ניתן לראות משגר של רקטת כתף מסוג "RPO-A שמל" מתוצרת רוסית. מדובר באמל"ח שנפוץ מאוד בסוריה ועיראק. לרוב הארגונים והצבאות במדינות האלה יש את המשגר הזה, גם למחתרת הכורדית, ה- PKK, מה שהביא את הטורקים לטעון כבר בשלב מוקדם שהם אחראים לפיגוע. טענה שיש לסייג בשלב הזה.

A Russian RPO-A Shmel thermobaric launcher was left at the scene of the attack, almost certainly from supplies to the Assad regime in Syria which have proliferated widely, including direct retransfer to the PKK. https://t.co/1CSsa46SCx pic.twitter.com/mSoiP9IqVE — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) October 1, 2023

ה"שמל" מיוצר ברוסיה מאז שנות ה-80 ודומה באופן ההפעלה שלו ל"לאו". חייל מניח אותו על הכתף, מכוון ומשגר את הרקטה היעילה לטווחים של ק"מ. אז הוא זורק את המשגר, המשמש לשיגור חד פעמי.

מדובר ברקטה בקוטר 93 מ"מ עם ראש נפץ תרמובארי, סוג של פצצת דלק-אוויר קטנה, המייצרת פיצוץ גדול בטמפרטורה גבוהה למשך זמן ממושך. הרקטה הזו נמצאת בשימוש של עשרות מדינות וצבאות בעולם, כמו גם לא מעט ארגוני טרור. הרוסים עצמם עושים שימוש משמעותי ב"שמל" במלחמה באוקראינה.

חייל סורי עם משגר כתף תרמובארי "שמל" | צילום: Syrian Arab Army Facebbok