מטוסי קרב מסוג סוחוי-35 מתוצרת רוסיה, יימסרו לאיראן בתחילת השנה החדשה לפי לוח השנה האיראני, כלומר אחרי ה-21 במרץ. זהו הדיווח האחרון בנושא, שפורסם בתחילת השבוע באיראן, מפי גורמים רשמיים. עוד דווח לאחרונה שטייסים איראנים כבר מתאמנים על המטוס ברוסיה.

לכניסה של מטוסי הקרב מהסוג הזה לחיל האוויר האיראני יש משמעות גדולה גם עבור ישראל. זאת משום שעל פי הפרסומים צה"ל בהוראת הדרג המדיני, הגביר את ההכנות לתקיפה אווירית באיראן. הפעלה של מטוסי קרב כאלו על ידי איראן מעלה דרמטית את הסיכון שבתקיפה מהסוג הזה, מצד אחד.

מהצד האחר, הפעלת מטוסים אלו על ידי איראן דורשת מישראל קשב והשקעה, בכדי למצוא פתרון ומענה לכך. כל שינוי ביכולות ההגנה של איראן סביר שידרוש מחיל האוויר הישראלי התאמות, טקטיות וטכנולוגיות, כשכל התאמה כזאת מביאה אחריה ניסויים ואימונים, שעולים עוד כסף מלבד מה שכבר הושקע בנושא הזה.

מטוס קרב רוסי מסוג סוחוי 35-SU | צילום: ERIC FEFERBERG/AFP/GettyImages

איום אווירי ארוך טווח

סוחוי 35, מטוס קרב דו-מנועי ורב משימתי מסוגל לשגר טילי אוויר-אוויר כמו למשל ה-37-R על מטוסי אויב בטווח של 400 ק"מ. לטענת הרוסים, טווח זה מאפשר הזדמנות שנייה ושלישית במקרה שהטיל לא פוגע, בשל שיבוש או כל סיבה אחרת.

גם אם אף טיל לא פוגע, הוא עשוי לאלץ את האויב של מפעילת המטוס, איראן במקרה הזה, לבצע "תמרוני התחמקות" שיגזלו מהמטוסים שלו דלק יקר. על פי הרוסים, המטוס שלהם משלב גם מכ"ם שיכול לאתר ולעקוב אחר 30 מטרות בטווח של 40 ק"מ.

Tehran is getting Sukhoi Su-35 from Moscow and Iran-made ‘kamikaze’ drones are being used by Russian troops in the war in Ukraine. With the two isolated and sanctioned nations getting closer, Ukraine and the West have reasons to worry.#Russia #Iran #Ukrainewar #Sukhoi35 #NewsMo pic.twitter.com/UcIK27ZyIj — IndiaToday (@IndiaToday) January 17, 2023

איראן פועלת מזה תקופה ארוכה מול הרוסים בכדי לרכוש מהם מטוסי קרב שיחליפו את הצי האיראני הוותיק, שרובו מבוסס על מטוסי קרב אמריקאים בני עשרות שנים. כבר ב-14 בספטמבר שר ההגנה האיראני אישר שטהרן תקבל מרוסיה מטוסי קרב מסוג Su-35S שבמקור היו מיועדים למצרים.

נראה כי מדובר בתמורה של הרוסים לאיראן על המל"טים ה"מתאבדים" המסופקים להם לשימוש במלחמה באוקראינה. ההערכות הן שרוסיה תספק לאיראן 24 מטוסים שמצרים הזמינה וביטלה לבסוף בלחץ אמריקאי. בכירים בטהרן אמרו כי בנוסף למטוסי קרב, רוסיה תספק לאיראן גם מסוקים, טילים ומערכות הגנה אווירית, מה שהופך את התוכניות המשותפות לעסקת ענק ביטחונית.