מטוס קרב מסוג מיג 31 של חיל האוויר הרוסי התרסק אתמול (רביעי) מסיבה שעדיין אינה ברורה. משרד ההגנה הרוסי אישר שהמטוס "אבד" במהלך גיחת אימון ושני אנשי הצוות שהיו עליו הצליחו לנטוש. למרות שסוג המטוס הזה משמש את הרוסים בתקיפות על אוקראינה, עד כה לא דווח על קשר בין האירוע הנוכחי ובין המלחמה שם, והוא ממוסגר כאירוע פנימי של חיל האוויר הרוסי.

עדי ראייה צילמו את התרסקות המטוס ובסרטונים הרבים שהופצו ברשתות החברתיות, ניתן לראות את המיג 31 עולה באש ואז מתרסק. על פי משרד ההגנה הרוסי מטוס הקרב המריא לגיחת אימון שגרתית במהלכה התרסק. נסיבות התאונה נחקרות ונבדק האם האירוע קרה בגלל פגיעת ציפור או כשל טכני חמור.

בסרטונים שעלו לרשתות החברתיות ניתן לראות את המטוס הרוסי כשהוא טס ישר ומושך אחריו שובל אש ארוך. נראה שהטייס מצליח לשלוט במטוס. אולם אז הוא מאבד שליטה על המיג, המטוס משנה כיוון ומתרסק.

הטייס והנווט הצליחו כאמור לנטוש אותו. בשלב זה לא נמסר דיווח לגבי מצבם של אנשי הצוות. טרם נמסר מה גרם להתרסקות ונסיבות התאונה, הנחקרות על ידי חיל האוויר הרוסי. מאוחר יותר, משרד ההגנה הרוסי אישר כאמור את התרסקות המטוס, והוסיף שהצוות ביצע טיסת אימון מתוכננת.

Monchegorsk, Russia, Murmansk Oblast. A military plane failed and went straight to hell. Parachute not visible. pic.twitter.com/AeUqtpEhS9 — Dmitri (@wartranslated) April 26, 2023

מדובר בהתרסקות שניה של המטוס הזה בתוך כמה חודשים. ב-2 בדצמבר 2022, מטוס קרב מיג-31 התרסק במחוז פרימורסקי בפדרציה הרוסית במהלך טיסת אימון. גם במקרה הזה הטייס והנווט הצליחו לנטוש את המטוס ועל פי משרד ההגנה הרוסי תקלה טכנית חמורה הביאה לאובדן המטוס. ב-8 באפריל 2022 התרסק מטוס מיג-31 של חיל האוויר הרוסי באזור לנינגרד. גם אז דווח על תקלה טכנית שהביאה לאובדן המטוס.

המיג 31 הרוסי נחשב לאחד ממטוסי הקרב המהירים בעולם, בעל יכולת להגיע למהירות של כ-3,000 קמ"ש. מדובר במטוס יירוט דו מושבי ודו מנועי לכל מזג אוויר ושעות היממה.

למיג 31 יכולת נשיאת טילי אוויר-אוויר לטווחים ארוכים, ובשילוב המהירות האדירה, מכ"ם עוצמתי והטווח הארוך שלו, נחשב לחוד החנית של חיל האוויר הרוסי. דגם K של המטוס בעל יכולת נשיאת חימוש גרעיני וטילים היפרסוניים. הערכה היא שלחיל האוויר הרוסי כמאה מטוסי מיג 31.

מטוס קרב מיג 31K | צילום: Sefa Karacan/Anadolu Agency, GettyImages