תיעוד דרמטי מקייב בירת אוקראינה. בסרטון חדש שעלה ברשתות החברתיות בהם החשבון הרשמי של רשת NEXTA המזרח-אירופאית, נראים כמה נהגים במרכז העיר מתחמקים בנס ממוות או פציעה חמורה, כשחלק גדול מטיל נופל בין הרכבים על כביש מהיר. מדובר בתיעוד ממתקפת הטילים הנרחבת של הרוסים על אוקראינה, מוקדם יותר השבוע.

הסרטון, ממצלמת רכב שנסע בכביש המהיר בעל ארבעה נתיבים, מציג קטע בו חלק גדול של הטיל נופל מהשמיים ופוגע ברמזור לפני התנגשות, על הכביש בין שני כלי רכב. ניתן לראות שחלקים מהרמזור והטיל עפים לכיוון המצלמה. שניות לאחר מכן, עשן שחור מיתמר משריפה קטנה בכביש.

לפי חותמת זמן בסרטון, האירוע הזה התרחש ביום שני בשעה 11:22, אז כאמור שוגר מטח טילים וכטב"מים רוסי גדול לעבר ערי אוקראינה. מהדיווים עולה שהטיל בסרטון הוא מיירט פטריוט PAC-3 CRI. עוד נטען שהטיל פגע בכטב"מ ששוגר על ידי הרוסים, ואז השרידים שלו נפלו בתוך העיר, בין כלי הרכב, כשרק בנס לא היו נפגעים באירוע. זמן קצר לאחר מכן הגיעו מומחי חבלה של משטרת אוקראינה ואספו את חלקי הטיל.

המטרות שנכנסו לקו האש

בנוסף לסרטון של הטיל פוגע בכביש, הופיעו תמונות לצד דיווחים על כך שמדובר היה בתקיפה של מטה של ​​מנהל המודיעין האוקראיני (GRU). נראה שלפחות טיל אחד פגע בנהר הדניפרו ליד המפקדה וטיל נוסף פגע במפקדה עצמה. לפחות איש מודיעין אחד נהרג בתקיפה.

⚡️The moment of the fall of the tail section of the PAC-3 CRI interceptor missile of the MIM-104F Patriot PAC-3 anti-aircraft missile system in the Obolonsky district of Kyiv. pic.twitter.com/Glm9TmwG9s — War Monitor (@WarMonitors) May 29, 2023

מאז אותו אירוע, אוקראינה תקפה את מוסקבה עם כטב"מים מתאבדים. המלחמה הזו הכניסה את מוסקבה לטווח האש, לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה. בנוסף לזה, מדווחים באוקראינה על הקמה מחודשת של גדוד המפציצים ה-7, המפעיל מטוסי תקיפה מסוג סוחוי 24 כגדוד תקיפה עם טילי "סטורם שאדו" שסופקו על ידי בריטניה.

במהלך המלחמה הגדוד איבד לפחות 17 מטוסים מהסוג הזה, אולם במחסן ליד קייב, היו לפחות 47 מטוסים מהסוג הזה. רובם באחסנה או כחלקים. טכנאים ומומחים של חיל האוויר אוקראיני הצליחו להשמיש מספר לא ידוע של מטוסי סוחוי 24 וכך לשמר את הגדוד, שקיבל את טילי השיוט המדויקים שהבריטים סיפקו לאוקראינה.

כוחות ביטחון אוקראינים מפנים שרידי טיל שנפל בכביש מרכזי בקייב | צילום: SERGEI SUPINSKY/AFP

שרידי טיל יירוט פטריוט שנפלו בכביש מרכזי בקייב, אוקראינה | צילום: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images