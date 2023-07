עדות נוספת לכאוס ולבעיות המשמעת החמורות בצבא רוסיה, על רקע המלחמה באוקראינה: חייל רוסי נהרג כתוצאה מקטטה המונית שפרצה בבסיס צבאי ליד מוסקבה בשבוע שעבר, ובימים האחרונים מתבררים פרטים על מה שאירע שם.

מהדיווחים בנושא עולה כי מדובר בחיילים שעברו אימונים לקראת יציאה לחזית המלחמה באוקראינה. ככל הידוע, הקטטה החלה לאחר שחייל קבע עזב את המגורים שלו ללא אישור והלך לחנות סמוכה. עם שובו, קבוצה של קציני משטרה צבאית ומפקדים החליטה שפעל "בניגוד לפקודות".

#UkraineWar #Ukraine #Russia

Russian state media releases video showing brawl at military camp

Chaos is growing in Russian.#Putin’s military after video released by Russian state media shows a fight that turned deadly between soldiers at a military camp near Moscow pic.twitter.com/NXhxqh9opL — ️ War in Ukraine (@EUFreeCitizen) July 14, 2023

כעונש, הם הטילו על יחידת סיור וחיילי משטרה צבאית להכות את אותו חייל, כדי שהמסר יעבור כביכול גם לשאר החיילים. אולם חבריו של אותו חייל, שטענו כי הקצינים שנתנו את ההוראה היו שיכורים, הצטרפו לקטטה כשניסו להדוף את השוטרים הצבאיים שתקפו את החבר שלהם.

חלק מהחיילים שלפו סכינים במהלך ההתכתשות בין הצדדים, וכתוצאה מכך נפצעו כמה מהמעורבים באורח קשה ופונו לבתי חולים באזור. מותו של אחד מאותם פצועים נקבע באותו יום בבית החולים בו טופל. לא ברור האם ההרוג הוא אותו חייל קבע שהותקף או מישהו אחר שנדקר באותה הקטטה.

מה קורה בצבא שלו? פוטין עם שר ההגנה והרמטכ"ל | צילום: MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK/AFP/GettyImages

קטטות וחיילים הרוגים, כולל על רקע של שיכרות, אינם דבר חדש בבסיסי הצבא הרוסי, אולם נראה שמאז שהם פלשו לאוקראינה המצב החמיר. ברוסיה היו כאלה שניסו להציג את האירוע באופן שונה, כשלטענתם אותו חייל הותקף על ידי חבריו משום שסרב לצאת למלחמה.

כך או אחרת, עושה רושם שהמצב בצבא הרוסי שגם ככה היה רחוק מלהיות תקין, הופך גרוע יותר. רק לאחרונה גנרל איבן פופוב שפיקד על ארמיית הנשק המשולב ה-58 בצבא הרוסי, הודח מתפקידו בגלל חשיפת המצב הקשה של חיילים רוסים בחזית האוקראינית.