חיל האוויר האמריקאי והיצרנית חברת נורתרופ גרומן חשפו היום בפעם הראשונה את המפציץ האסטרטגי העתידי, ה-B-21. החשיפה מגיעה אחרי שנים ארוכות של מסתורין, פרסומים חלקיים ושבבי מידע שידעו לספר על מטוס עתידני שיחליף את המפציצים הוותיקים מסוג B-2 בעלות של רבע מחיר ליחידה.

גם היום כמעט מרבית המידע על המפציץ האסטרטגי העתידי של חיל האוויר האמריקאי נשמר בחשאיות. מההדמיות אשר פורסמו על ידי האמריקאים, כבר היה ברור שמדובר במפציץ חמקן בעל צורה של "כנף מעופפת".

הצורה הזו יחד עם מערכות טכנולוגיות נוספות וציפוי חיצוני, הופכים את המטוס הענק הזה לבעל "חתימת מכ"ם" נמוכה יותר מזו של ציפור. ההערכה היא שכושר נשיאת החימוש שלו דומה לזה של ה-B-2, של כ-23-24 טון, כולל פצצות גרעין, מגוון טילים ופצצות חכמות.

"מוצב אווירי קדמי"

בנוסף ליכולות התקיפה של המפציץ החמקני, יהיו לו יכולות נוספות בתחום הלוחמה האלקטרונית והסייבר. מעבר לזה ישמש גם כ"מוצב אווירי קדמי" בעל יכולת איסוף מודיעין, כולל מידע שיקבל ויעביר מחיישנים מגוונים. צוות המפציץ יוכל להעביר מידע מודיעיני טקטי לכלים ויחידות אחרות.

לצד הפיתוחים הטכנולוגיים וטווח הטיסה הארוך במיוחד, ניכר שהאמריקאים הפיקו לקחים בכל הקשור למחיר המטוס. על פי היצרנית מחירו של מפציץ B-21 "ריידר" יעמוד על כ-550 מיליון ליחידה, שזה רבע ממחירו של ה B-2 "ספיריט". המחיר האסטרונומי של הספיריט הביא לכך שחיל האוויר האמריקאי הזמין רק 21 מפציצים במקום מאה מתוכננים.

העובדה שהצליחו לשמור על מחיר נמוך, במושגים אמריקאים, הביאה לכך שעל פי התכניות כיום חיל האוויר האמריקאי מתכנן להזמין מאה מפציצים חדשים ובעתיד היותר רחוק להגדיל את הכמות ל-200 מפציצים.

הצעדים הבאים

כיום ישנם 30 מפציצים שכבר נמצאים בשלבי תכנון והזמנה. על פס הייצור עצמו יש שישה מפציצים מהסוג הזה והמפציץ הראשון אותו האמריקאים חשפו היום, צפוי לבצע טיסת בכורה מאוחר יותר השנה.

כמעט כל התבטאות שקשורה למפציץ מקבלת כותרת בארה"ב, אולם גם היום רב הנסתר על הגלוי, בטח בהקשר ליכולות המטוס. המפציץ הראשון אמור להיכנס לשירות בשנת 2025. סך היקף החוזה שבין הפנטגון ליצרנית נורתרופ גרומן, מוערך בכ-55 מיליארד דולר.

