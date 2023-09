מצרים הסבה את נושאת המסוקים שלה מסדרת "מיסטרל" לבית חולים שדה, כשהצי המצרי הציב אותה מול חופי לוב, במטרה לסייע במשבר ההומניטרי האדיר שנגרם משיטפונות. הדיווחים האחרונים מדברים על 11 אלף הרוגים (בהם כמה מאות מצרים) ונשיא מצרים סיסי הורה לצבא המצרי להוביל את הסיוע למדינה השכנה.

מניין ההרוגים בלוב עוד צפוי לעלות, כאשר המחלצים ממשיכים לחפש אחר ניצולים בעיר החוף הצפונית דרנה, שם קרסו שני סכרים ושטפו שכונות שלמות לים. חדרי המתים מלאים ובתי החולים איבדו את היכולת לטפל בהמוני הנפגעים, כפי שעולה מהדיווחים שם.

לפני כשבוע הגיעה ללוב משלחת צבאית מצרית בראשות הרמטכ"ל המצרי גנרל אוסאמה אשקר, כדי לספק סיוע לוגיסטי והומניטרי מידי בעקבות הסופה דניאל. הצבא המצרי שלח בנוסף 25 צוותי חילוץ וכן שלושה מטוסים צבאיים, הנושאים מזון וציוד רפואי ללוב.

הסופה דניאל הגיעה לחוף הלובי ביום ראשון, 10 בספטמבר, וגרמה להרס נרחב. מצרים השכנה היא המסייעת העיקרית ללוב. בהוראת הנשיא המצרי נשלחו ללוב טונות של ציוד. בסרטון רשמי שפרסם דובר צבא מצרים, ניתן לראות אמבולנסים, משאיות לפינוי עפר, מנופים, דחפורים ועוד שנשלחו ללוב.

Egyptian Navy ENS Gamal Abdel Nasser (L1010) Mistral-class LHD arrive in Tobruk port to support the ongoing relief operations. pic.twitter.com/SlgnsXodQN — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) September 17, 2023

חלק מהציוד נשלח דרך היבשה. השאר הגיע לשם על גבי סיפונה של נושאת המסוקים המצרית שאחרי הפריקה של הציוד נשארה שם, כשעל סיפונה מאות מיטות לטיפול רפואי וצוותי חילוץ מוסקים.

בסרטון שהפיץ דובר הצבא המצרי, ניתן לראות שיירות של משאיות וציוד כבד יוצאות מבסיסי הצבא המצרי לנמל, שם העמיסו את הציוד על נושאת המסוקים. לצי המצרי שתי ספינות מהסוג הזה, עליהן הציבו מסוקי קרב מסוג קאמוב Ka-52 ומסוקי אפאצ'י. זה בנוסף למסוקי סער ולפחות גדוד מצרי על ציודו.

את כל אלה פינו מהספינה על מנת להפוך אותה לבית חולים, כאשר הם השאירו את מסוקי הסער שיסייעו בחילוץ נפגעים ואספקה למקומות מנותקים.

נושאת המסוקים מסוג מיסטרל המצרית | צילום: LOIC VENANCE/AFP via Getty Images

נושאת המסוקים מסוג מיסטרל המצרית | צילום: mahmouedgamal44/Twitter