על רקע החיבור המתהדק בין רוסיה, איראן וסוריה בשטחה של האחרונה, במטרה לדחוק את ארה"ב מהאזור, הפנטגון הודיע בסוף השבוע שישלח מטוסי קרב מסוג F-16 כדי להתמודד עם תקיפות איראניות במפרץ הפרסי. אלה יצטרפו למטוסי הקרב מסוג A-10 שתפקידם לסייע לספינות ולסכל תקיפות של משמרות המהפכה בים.

"מטוסי A-10 טסים מעל מיצר הורמוז ומעל לאזורי המפרץ כבר כשבוע וחצי. ואנחנו מתחילים להטיס גם מטוסי F-16 בסוף השבוע הזה, כדי לחזק את הנוכחות הזו", אמר גורם פנטגון בתדרוך לכתבים. לאחרונה ארה"ב שלחה לאזור גם חמקנים מסוג F-22 כחלק מההתמודדות שלה עם מדינות אלה.

Iran's IRGC has published photos of American reconnaissance planes, helicopters, and patrol boats observing the seizure of the smuggler's oil tanker in the Persian Gulf. pic.twitter.com/1ABj30KDgS — Press TV (@PressTV) July 10, 2023

תפקידם של מטוסי ה-F-16 מחיל האוויר האמריקאי שיגיעו לאזור, יהיה לפטרל חמושים מעל לנתיבי הסחר במפרץ הפרסי. זאת במטרה להגן על ספינות הסוחר ומכליות הנפט שם, שמותקפות על ידי האיראנים באופן קבוע. בחודש האחרון סוכלו מספר תקיפות איראניות נגד אותן ספינות, אולם בשנה האחרונה איראן השתלטה על מספר ספינות וחטפה אותן לשטחה.

הנוכחות האווירית החדשה תאפשר לארה"ב "נראות טובה באמת ויכולת שליטה ואיסוף מידע גבוהה" על אילו ספינות נמצאות באזור, מה הן נושאות ומי הבעלים שלהן. "והסוג הזה של מידע מאפשר לנו להעריך אילו כלי שיט עלולים להיות בסיכון", אמר הגורם.

רק בשבוע שעבר איראן ניסתה לתפוס שתי מכליות נפט ליד מיצר הורמוז, תוך ירי לעבר אחת מהן, דיווח הצי האמריקאי שסיכל את התקיפות. מטוסי ה-F-16 יצטרפו למטוסי ה-A-10 של המשמר הלאומי שכבר נמצאים באזור ומבצעים את המשימה הזאת, יחד עם כוחות של הצי שנמצאים שם.

מתיחות מתמשכת בשמי סוריה

ההודעה האחרונה של הפנטגון מגיעה שבועות ספורים אחרי שחיל האוויר האמריקאי שלח לשם מטוסי F-22 בשל מה שהם הגדירו כ"התנהגות לא בטוחה ולא מקצועית" של רוסיה בשמי סוריה. בנוסף בימים האחרונים מטוס ריגול רוסי אותר כשהוא פועל סמוך מאוד לבסיס א-תנף של ארה"ב בגבול סוריה-עיראק. בארה"ב טוענים שהרוסים אוספים מידע מודיעיני על הבסיס והיחידות שפועלות שם, וסביר להניח שמעבירים לאיראנים ולסורים את המידע.



נראה שלא ניתן לנתק את הסיפור האיראני מהמתיחות הגוברת עם הרוסים בסוריה ועם סוריה עצמה. גורמי ממשל וצבא אמריקאים אומרים שהם מזהים הידוק ביחסים ובשיתוף הפעולה של שלושת המדינות הללו. שת"פ שמורגש גם בשטח, בין השאר בפעולות אגרסיביות מתגרות של טייסים ואנשי צבא רוסים נגד האמריקאים בסוריה. אירועים אלו מעלים את החשש להסלמה באזור ומגבירים את הדריכות גם בישראל לאפשרות שכזו.

מטוס קרב רוסי סוחוי 35 בסוריה | צילום: MAXIME POPOV/AFP/GettyImages