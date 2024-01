01:10 - בנגלדש הביעה את תמיכתה בדרום אפריקה בתביעתה נגד ישראל בבית הדין הבין-לאומי

בהצהרה שפורסמה אמש, נמסר ממשרד החוץ של בנגלדש כי המדינה "מברכת על ההזדמנות להגיש הצהרת התערבות בהליך בבוא העת". עוד הוסיפו במשרד החוץ כי "בנגלדש קוראת לכל המדינות לכבד את התחייבויותיהן על פי אמנת רצח העם".

#Bangladesh stands in support of South Africa in its case against #Israel before #ICJ under 1948 #Genocide Convention; welcomes the opportunity to file a declaration of intervention in the proceedings in due course.



Full press statement