באוקראינה מעוניינים לקבל מספר מטוסי קרב מערביים כדי לחזק את יכולות התקיפה שלהם. למרות שתשומת לב רבה מתמקדת במטוסי F-16 האמריקאים, מומחים בתחום טוענים שה-JAS 39 "גריפן" השבדי מתאים יותר לחיל האוויר האוקראיני. שם סבורים כי הם יהיו יעילים נגד ההגנה האווירית של רוסיה. זאת משום שהם חדישים יותר ועל פי הדיווחים, יכולות הלוחמה האלקטרונית טובה יותר וכך גם יכולות התמרון שלהם, ביחס למטוסי הקרב הרוסים.

באוקראינה מציינים שמדובר במטוס קרב שמיועד לפעול מכבישים ושדות תעופה ארעיים, בדומה לשדות הרבים שאוקראינה מפעילה, כדי להקשות על הרוסים לתקוף את המטוסים שלהם על הקרקע. "צוות מכונאים של שישה אנשים בלבד מספיק כדי לתדלק, לחמש, לספק תחזוקה הולמת ולשגר את המטוס למשימה". עוד נטען שהיכולות ואופן ההפעלה של מטוס הקרב השבדי יסייע, לאוקראינים להגן עליהם מפני גילוי ותקיפות של הרוסים.

מטוסי קרב 16-F בפעילות נאט"ו בשמי פולין | צילום: RADOSLAW JOZWIAK/AFP

"הגריפן, במיוחד מודל E, תוכנן לחסל מטוסי סוחוי. שם יש לנו רמה של חגורה שחורה", אמר בעבר מפקד חיל האוויר השבדי, כאשר הם ניסו לשווק את המטוס לפינלנד. לטענת השבדים יש בו יכולות טכנולוגיות שהפכו אותו ל"סיוט עבור טייסים רוסים".

שבדיה כבר שולחת נשק לאוקראינה, אולם בעבר הודיעה שלא תשלח את המטוסים הללו. עם זאת בקייב מעריכים שיצליחו לשנות את ההחלטה, כפי שעשו עם מטוס הקרב האמריקאי. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי וראש ממשלת שבדיה אולף קריסטרסון, החלו בשיחות במשא ומתן על שימוש במטוסי קרב שבדיים.

Zelensky said on visit to Sweden that he “discussed in detail the future steps regarding the possibility of opening the subject of receiving Swedish Gripens.” Chief of staff Andriy Yermak said that Ukrainian pilots are already taking part in tests with the Swedish fighter jets. pic.twitter.com/w2LwOatAHG — Christopher Miller (@ChristopherJM) August 19, 2023

מנהיגי אוקראינה ושבדיה נפגשו בשבוע שעבר בשטוקהולם ודנו בין השאר על רכש מטוסי הקרב. הם העלו את הנושא גם במהלך מסיבת עיתונאים משותפת, כאשר על פי הצהרה של זלנסקי טייסים אוקראינים מתאמנים על המטוסים. "דנו בפירוט בצעדים העתידיים בנוגע לאפשרות לפתוח את נושא קבלת הגריפן השבדים", אמר זלנסקי במסיבת העיתונאים , לפי רויטרס.

אם יש בעיה בעסקה אפשרית היא שמלאי המטוסים האלו קטן הרבה יותר ביחס ל-F-16. רק שש מדינות מפעילות את ה- JAS-39 גריפן. מהן רק שתיים הביעו נכונות מסוימת לספק את המטוס, שבדיה עצמה, אם כי לא באופן רשמי, וצ'כיה. שאר המדינות: ברזיל, דרום אפריקה ותאילנד נותרו ניטרליות, והונגריה מסרבת לספק נשק לאוקראינה.

מטוס הקרב JAS-39 גריפן מתוצרת שבדיה | צילום: MANJUNATH KIRAN/AFP via Getty Images

מטוס ה-JAS-39E השבדי הוא למעשה הדגם החדיש ביותר של מטוס קרב רב-משימתי שנכנס לשירות באמצע שנות ה-90. מדובר במטוס קרב מדור 4.5 שמגיע למהירות מקסימלית של 2,400 קמ"ש, טווח רדיוס קרבי של כ-800 ק"מ ומסוגל לשאת 6 טון חימוש מגוון.

על פי "סאב" היצרנית למטוס יכולות תמרון "נדירות" ושלל מערכות אלקטרוניות מתקדמות, שבעיקר הן הופכות אותו למטוס קרב איכותי ויעיל. אחד מהיתרונות הגדולים שלו זו היכולת להמריא ולנחות ממסלולים קצרים, כולל כבישים רגילים, ולהתחמש במהירות. דבר המשפר משמעותית את יכולת השרידות של המטוס, במקרה והאויב תוקף את שדה התעופה.