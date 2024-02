06:45 - דיווח בניו יורק טיימס: בישראל אותתו לראשונה כי הם מוכנים לשחרור של אסירים "כבדים" בתמורה לשחרור חטופים

06:30 - דובר צה"ל מפרסם תמונות מפעילות הכוחות ברצועת עזה ומתרגיל הגברת מוכנות בגבול הצפון

04:51 - דיווחים ערביים: שלושה פלסטינים נהרגו בעימותים עם כוחות צה"ל ביהודה ושומרון

03:44 - פיקוד המרכז של צבא ארה"ב: השמדנו כלי שיט, טילים וכטב"מ של החות'ים בים האדום

סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, פרסם בטוויטר כי כוחות אמריקניים השמידו בים האדום 3 כלי שיט בלתי מאוישים, שני טילי שיוט נגד ספינות וכטב"מ. עוד נכתב כי הכוחות זיהו את כלי השיט, הטילים והכטב"מ באזורים שבשליטת החות'ים, וקבעו שהם מהווים איום מיידי על ספינות מסחר וספינות הצי האמריקני באזור.

Feb. 26 Red Sea Update



On Feb. 26, between the hours of 4:45 p.m. and 11:45a p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces destroyed three unmanned surface vessels (USV), two mobile anti-ship cruise missiles (ASCM), and a one-way attack unmanned aerial vehicle (UAV)… pic.twitter.com/UtH2eJuMke