מטוס טייפון של חיל האוויר הבריטי ביצע אתמול (רביעי) לראשונה אי פעם נחיתה על כביש מהיר בפינלנד, כצעד של הפגנת יכולות לפעול ממקומות שונים, לא רק מבסיסים אוויריים שעלולים להיות יעד למתקפות במקרה של מלחמה.

עצם הבחירה בפינלנד, הגובלת ברוסיה ושבחרה להצטרף לנאט"ו ולהגדיל את השקעתה בצבא בתגובה לפלישה הרוסית לאוקראינה, היא איתות ברור לרוסים. זאת כאשר הנחיתה תועדה בתמונות רבות שפורסמו בעמודים הרשמיים של חיל האוויר הבריטי וחיל האוויר הפיני.

First ever RAF Typhoon operating from a Finnish road strip. Thanks to Karelia Air Command for sharing your expertise. RAF Agile Combat Employment in action. #JEF #ilmavoimat @RoyalAirForce pic.twitter.com/RRgPJIrR9i — UK Defence Attaché in Finland (@UKDefenceFin) September 20, 2023

באתר theaviationist המסקר את התחום ציינו כי מדובר בתרגולת נחיתה שהייתה נפוצה ברחבי אירופה בתקופת המלחמה הקרה בין המערב לרוסיה בתקופת המלחמה הקרה, כאשר היה סיכון גבוה למתקפה סובייטית על בסיסי האוויר של נאט"ו, מה שיהפוך אותם ללא זמינים תוך מספר שעות.

עוד ציינו שם כי חילות האוויר של פינלנד ושוודיה המשיכו מאז את הנוהג של המראות ונחיתות בכבישים מהירים, אך בשאר צבאות אירופה הם פחות נפוצים מאז. עם פרוץ המלחמה באוקראינה והמתיחות הגוברת מול רוסיה כתוצאה מכך, חזרו חילות האוויר של אירופה להתאמן על היכולת הזו.

בין הבריטים לרוסים יש מתיחות הולכת וגוברת עוד לפני פרוץ המלחמה באוקראינה. מאז פרצה המלחמה בריטניה היא אחת המדינות שמספקות את הסיוע הצבאי הרחב ביותר לצבא האוקראיני. המודיעין הבריטי מפרסם הערכות מצב תכופות שחושפות לא פעם את כשלי הצבא הרוסי, מה שמביך את שלטונו של פוטין ובריטניה מאמנת, כולל בשטחה כוחות, אוקראינים. בנוסף, הנשיא זלנסקי כבר הגיע לביקור והצטלם עם ראש ממשלת בריטניה לצד משוריינים בריטיים וחיילים משני הצבאות.

On 20 September, @RoyalAirForce Typhoon fighter landed for the first time on a Finnish road base in Tervo during #Baana23 dispersed operations exercise. Uniting expertise and advancing #joint capabilities, this collaboration highlights the strength of defense cooperation. pic.twitter.com/2UJZJKWmEV — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) September 20, 2023

מטוס הטייפון הבריטי שנחת לראשונה אי פעם על הכביש שבמזרח פינלנד משתייך לטייסת 41 של חיל האוויר המלכותי הבריטי המוגדרת כטייסת ניסוי שביתה הוא בסיס חיל האוויר המלכותי RAF Coningsby שבמזרח אנגליה.

מלבד הבריטים גם חיל האוויר הפולני התאמן לאחרונה על תרגולת דומה. בנוסף, חיל האוויר האיטלקי תרגל את היכולת להמריא ולנחות על כבישים עם מטוסי 35-F חמקן מדגם B המיועדים להמראה ונחיתה ממסלולים קצרים, ועל פי הדיווחים האחרונים באירופה גם חיל האוויר הבריטי מתכנן לתרגל זאת עם מטוסי הקרב שלו מאותו דגם B חמקני.

חילות האוויר של מדינות ברית נאט"ו ממשיכים להתחמש מול האיום הרוסי, כשבשבוע שעבר נחת משלוח ראשון של מטוסי 35-F חמקן בדנמרק, שם הם יחליפו את מטוסי הקרב 16-F של חיל האוויר הדני. כחלק מהמלך, הדנים צפויים להעביר את מטוסי ה-16-F לחיל האוויר האוקראיני. הדנים כבר החלו לאמן את טייסי חיל האוויר האוקראיני להילחם ברוסים בעזרת מטוסי הקרב שהם עתידים לספק להם.

מטוס אימון בריטי באימון המראה ונחיתה על כביש בפינלנד | צילום: @FinnishAirForce

