אחרי שבסיס שלה הותקף ע"י רחפנים: רוסיה שולחת חמקנים לסוריה

בסיס חמימיים הוא העיקרי של חיל האוויר הרוסי בסוריה. ממנו יוצאות התקיפות שנועדו לסייע למשטר אסד כחלק ממלחמת האזרחים הבלתי נגמרת שם. הבסיס נמצא על הכוונת של המורדים ולאחרונה דווח על ירידה מסתורית בהיקף ההמראות ממנו, כשהרוסים אף אישרו שהמטוסים לא ממריאים לתקיפות ונימקו זאת כביכול בצמצום כוחות במדינה המזרח תיכונית. בצד השני טענו כי הסיבה היא תקיפות המורדים שהשביתו מטוסים, מסלולי המראה ופגעו בכוחות המוצבים שם. על פי הדיווחים התקיפות האחרונות בבסיסי כללו מספר רקטות גראד, פגזים, פצצות מרגמה ואפילו כמה להקות של רחפנים. Russian Defense Ministry equips Khmeimim air base and Tartus port in Syria pic.twitter.com/qXlDTF8jI0 — RealNewsfromAleppo (@RealNewsAleppo) September 4, 2019 הרוסים שומרים על עמימות בנושא, אולם הערכה היא שמספר מטוסי קרב ומסוקים נפגעו בתקיפות, חלק מהם ספגו נזק קשה ובנוסף היו מספר הרוגים. מבלי לומר זאת באופן רשמי' נראה שכעת הם פועלים למגן את הבסיס מפני התקיפות הרבות שספג בתקופה האחרונה. "בבסיס חמימיים ובנמל הימי טרטוס מתבצעות עבודות לשדרוג התשתית", ציינו במשרד ההגנה הרוסי, "המשימה היא להגן, לשפר ולתחזק את המוכנות, את הציוד הקרבי וכן ציוד מיוחד". שר ההגנה הרוסי סרגיי שויגו רמז שהבסיס היה "נתון למתקפות פתע של טרוריסטים", הוסיף שמהלך השדרוג נבחן על ידי מספר גורמים ושהעבודות כבר החלו. דיווח מעניין נוסף מדבר על כך שהרוסים גם מתגברים את הכוחות שלהם בבסיס, זאת בניגוד לדיווחים מהעבר על נסיגה וצמצום הכוחות. על פי חלק מהדיווחים העדכניים, הם שלחו לבסיס חמימיים גם זוג מטוסי SU-57 החמקן הרוסי החדיש, שאחרי שנים של בעיות ועיכובים פוטין החליט לתת לו דחיפה מחדש. At the MAKS air show, Erdogan asked Putin if he could buy the Su-57. Pretty safe bet that the F-35 deal is off for good. pic.twitter.com/4B0SLskDW2 — Michael Carpenter (@mikercarpenter) August 28, 2019 זה גם הדגם שמוצע לטורקיה לרכוש במקום החמקן האמריקאי שנלקח ממנה בגלל עסקת טילים עם רוסיה, כשהאבסורד הוא שבסוריה יש חיכוכים בין חילות האוויר של רוסיה וטורקיה, כולל בין חלק מדגמי מטוסי הקרב שמו"מ על רכישתם מתנהל בין המדינות. אין זו הפעם הראשונה שמטוסי החמקן הרוסי מגיעים לבסיס הזה. הפעם הראשונה הייתה בפברואר 2018, אז נשלחו לפחות זוג מטוסים מסוג SU-57 שפעלו שם כמה ימים, כחלק מסדרת ניסויים מבצעית בתכנית לפיתוח החמקן. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן