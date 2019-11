בין 70 ל-80 לוחמי קומנדו השתתפו במבצע חיסול מנהיג דאע"ש אבו בכר אל בגדאדי. לוחמי הקומנדו המסתוריים נשטפו באור הזרקורים והפכו לגיבורים החדשים של אמריקה.

רובם מיחידת כוח דלתא, חלק קטן מיחידות מיוחדות אחרות שפועלות לצד יחידת העלית. יותר מסביר שהיה שם צוות מיחידה 4 לתמיכת מידע, הכנף הטקטית ה-24 וכנראה שגם צוות קטן מיחידת החילוץ המוצנחת (PJ).

מי שבטוח היו שם, הם אנשי החטיבה האווירית המיוחדת 160, שהטייסים שלה יודעים לטוס בתנאים שיגרמו לאחרים להתקף לב והם עושים את זה על כלי טיס מיוחדים ומשודרגים.

It was great to meet with Soldiers from the @101stAASLTDIV and the 160th Special Operations Aviation Regiment and experience an aerial tour of @FortCampbell training sites onboard the MH-60 DAP last week. pic.twitter.com/xZlw0D6XjV — SecArmy (@SecArmy) July 17, 2018

מדובר ביחידת מסוקים לא שגרתית שמנהלת מבצעים אוויריים מיוחדים וחשאיים וגם משמשת כסוג של "שירות הסעות" ליחידות עילית כמו דלתא, אריות הים, הכומתות הירוקות או הריינגר'ס במבצעים השונים.

טייסי המסוקים של חטיבה 160 מתמחים בטיסות מורכבות בתנאי לילה קשים, נמוכות ומהירות, תקיפה או חיפוי ואפילו בלוחמה פנים אל פנים, כפי שכבר הוכיחו במקרים בהם המסוקים נפלו והאויב הסתער.

המבצע הארור באיראן

ההתחלה של החטיבה האווירית המיוחדת 160 התחילה במקום בו נולדו או השתנו רוב היחידות המיוחדות של ארה"ב. הכוונה לאיראן ב "משבר בני הערובה החטופים" 1980. שלטון האייתולות משתלט על המדינה ובכאוס שנוצר נחטפים אנשי השגרירות האמריקאים.

באפריל 1980 ארה"ב יוצאת למבצע לחילוץ בני הערובה בו היו מעורבים לוחמי קומנדו רבים, כולל כוח דלתא שרק נולד. הם מצליחים להגיע בחשאי למדבר באיראן אבל סדרה של תקלות ותאונות הביאו לכישלון של המבצע במחיר כבד בחיים אדם. המבצע נכשל וארה"ב הושפלה על ידי האיראנים שסחטו את לימון החטופים.

אחד מלקחי המבצע היה הקמה של הפיקוד למבצעים מיוחדים (SOCOM) וגם הקמה או שינוי של יחידות מיוחדות נוספות ודרך ההפעלה שלהן. אחת מהיחידות החדשות שהוקמו הייתה החטיבה האווירית המיוחדת 160 "מתגנבי הלילה".

המטרה הייתה להקים כוח אווירי מיוחד שידע לטוס למקומות מסוכנים בתנאים קשים לטיסה וידעו לעבוד עם יחידות הקומנדו המובילות על כל המשתמע מכך.

שנתיים אחרי ההקמה של היחידה הם משתתפים בפעילות המבצעית הראשונה שלהם, כשארה"ב פלשה לגרנדה. כמעט כל הפעילות האווירית של צוות 6 באריות הים וכוח דלתא במבצע הזה נעשו עם מסוקי היחידה.

באחת הגיחות שם הופל מסוק MH-6 מאש נ"מ, והטייסים שהופלו המשכו להילחם כלוחמי חי"ר למרות שהיו מבודדים עד שחולצו, מה שמצביע על היכולת הגבוהה של אנשי היחידה.

בין בלק הוק דאון לבן לאדן

באופן טבעי הרוב המכריע של המשימות שלהם נותר חשאי, אלה התפרסמו כמו תמיד במבצעים מפורסמים ובכישלונות. מדי פעם הצבא האמריקאי נתן אישור לפרסם עוד כמה מבצעים.

במסגרת מלחמת המיכליות שהתרחשה בשנת 1987 במפרץ הפרסי, האיראנים נהגו לתקוף מיכליות נפט כדי לפגוע בכלכלה העולמית ובנתיב השיט לעיראק, סעודיה וכווית.

הם עשו זאת בעיקר בעזרת סירות מהירות חמושות שפעלו כלהקות תקיפה ועל ידי ספינות שפיזרו מוקשים ימיים. מסוקים חמושים של 160 הוצבו באזור, כולל על ספינות, וצדו את האיראנים באחוז הצלחה מרשים.

ב-1988 הובילו מבצעי חשאי ללוב אליה חדרו מבלי שהתגלו לעומק רב. מטרת המבצע הייתה לגנוב מסוק מי-24 שהתרסק שם על כלל המערכות החשאיות שלו וזה בדיוק מה שהם עשו. שנה לאחר מכן כבר הובילו את היחידות המיוחדות בפלישה לפנמה ומשם גם במלחמת המפרץ הראשונה.

ההסעה שלהם לקרב. "אריות הים" | צילום: הצי האמריקאי

כבר אז הם היו מפורסמים, אבל מה שבאמת הפך את היחידה הזו לאייקון עולמי זה הקרב במוגדישו שמוכר יותר בשם הסרט "בלק הוק דאון".

במהלך המבצע מסוקי הבלק הוק של הטייסת הנחיתו כוחות של הריינג'רס בזמן שמסוקי ליטל בירד הנחיתו לוחמים של כוח דלתא כדי ללכוד מבוקשים. הסומלים הצליחו להפיל זוג מסוקי בלק הוק, מה שסיבך את המבצע.

רנ"ג קית' ג'ונס ורנ"ג קארל מאייר הנחיתו את המסוק שלהם ליד אחד המסוקים שהופלו, ובזמן שג'ונס העמיס שני פצועים למסוק מאייר חיסל בנשקו האישי שבעה סומלים חמושים מתוך תא הטייס.

טייס אחד המסוקים שהופלו, מייק דורנט, נפל בשבי ובמשך כל 11 ימי השבי שלו טסו מסוקי היחידה מעל מוגדישו עם רמקולים גדולים וכרזו "מייק דורנט לא נשאיר אותך מאחור".

למבצע הזה היה חיבור מטורף למבצע אחד שהיה 16 שנים לאחר מכן באפגניסטן. בשנת 2002 החטיבה האווירית המיוחדת 160 הובילה את יחידת אריות הים ואחרות במבצע "אנקונדה". לוחם בצי נופל מאחד המסוקים ונפתח מבצע חיפושים שגם אותו הובילו מסוקי היחידה.

כל זה קורה תוך כדי קרב סוער ושני מסוקים נפגעים, שאחד מהם נוחת נחיתת אונס ו-7 לוחמי קומנדו נהרגים. "אנחנו לא משאירים אמריקאים מאחור", אמר לאחר הקרב בריגדיר-גנרל ג'ון רוסה.

לוחמי היחידה טסו למקומות בהם חוסלו בניו של סדאם וגם בפיליפינים נגד ארגון אבו סייף, או בדרום אמריקה במשימות סיוע לצבאות שנלחמים בקרטלי הסמים. ללא ספק המבצע המוכר ביותר שבו השתתפו היה מבצע בו הטיסו את לוחמי צוות 6 של אריות הים שחיסלו את בן לאדן. הם עשו זאת כנראה כל מסוקים חמקנים שעד היום לא נחשפו לציבור.

U.S. Army 20th Special Forces Group (Airborne), #Ukrainian Special Operations Forces, and #Bulgarian #SOF secure helicopter landing zone for extraction by a U.S. MH-60 #Blackhawk assigned to the 160th Special Operations Aviation Regiment (Airborne). #USArmy #SOAR #TFP pic.twitter.com/KsM6ABO0dY — US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) September 16, 2019

ב-26 באוקטובר 2008, טסו באור יום ארבעה מסוקי בלק הוק בעלי מראה הדומה לזה שיחסו למסוקים במבצע לחיסול בן לאדן, מסוריה לעיראק. הם טסו במהירות ובגובה נמוך במיוחד תוך שהם מתמרנים בין מכשולים של תוואי הקרקע.

על המסוקים לוחמי כוח דלתא, "60 שניות לאבו כמאל", הכריז הטייס ונענה בסימון של אגודל מסוכן CIA וממפקד צוות הלוחמים. דקה אחרי המסוקים נוחתו במרכז של כפר והכוח פורץ לעבר היעד. דקות ספורות אחר כך שכבו על הקרקע שבע גופות של אנשי אל קאעידה והמסוקים חזרו לבסיסם.

כל זה קורה הרבה לפי שמישהו ידע מה זה דאע"ש או מלחמת האזרחים בסוריה. כמה שנים אחרי, היחידה תחזור שוב לסוריה ולעיראק למבצעים דומים. אחד מהם כאמור זה המבצע לחיסול בגדאדי.

הטייסים והמסוקים הכי מיוחדים בצבא

מי שרוצה להיות טייס בחטיבה 160 יכול להגיש בקשה רק אחרי שצבר ניסיון כטייס מסוקים במשך חמש שנים לפחות בשאר זרועות הצבא עם 1,000 שעות טיסה ומספר לא ידוע של גיחות מבצעיות. רק אז הוא יהיה זכאי לגשת למיונים של היחידה.

למרות שמדובר בטייסים מנוסים, כל מי שעבר סינון ראשוני יעבור הכשרה קרקעית בפלוגה הירוקה שנמשכת חמישה שבועות לנגדים ו-28 שבועות לקצינים. הכשרה שכוללת אימוני כושר, ניווטים, עזרה ראשונה ושימוש בכלי נשק שונים. בנוסף יעברו סדנאות מנהיגות ומבחנים פסיכולוגים שיבחנו את יכולת הטייס גם כ"זאב בודד" וגם כאיש צוות.

מי ששרד את הפלוגה הירוקה יתקבל ליחידה כמוסמך פעולות בסיסיות ואז יעבור הכשרה שתיקח את כישורי הטיסה שלו למקום אחר לגמרי, בגובה נמוך ותחת מגבלות שאסורות על שאר טייסי הצבא, יתמחה בטיסות תוך שימוש באמצעי לילה מיוחדים.

The @PacificMarines at @MCIWPendletonCA conducted joint ops with @USArmy Chinook pilots of the 160th Special Operations Aviation Regiment in late February. pic.twitter.com/IeXA81Vlkr — U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) March 5, 2019

במשך תקופה לא מוגדרת ייבחנו הטייסים החדשים ביכולת הלימוד המהירה שלהם, מבחני מנהיגות אווירית וביכולת ביצוע המשימות שמוטלות עליהם. לאחר מכן בהחלטת מפקד היחידה הם יוסמכו כ"מתגנבי לילה", שמוסמכים לבצע את כל משימות היחידה. רק אז יקבלו סיווג ביטחוני מתאים וישתתפו בכל פעולות החטיבה.

בנוסף הם יעברו הסבה להטיס את המסוקים המיוחדים של היחידה שחלקם מוכרים לציבור וחלק מהם לא קיימים בכלל אם תשאלו את צבא ארה"ב. המתגנב ימשיך לעבור הכשרות פנימיות נוספות אותן היחידה לא מפרסמת ואחרי שלוש עד חמש שנים נוספות הוא יוסמך כמוביל מבנה ויתחיל לפקד על משימות.

החטיבה האווירית המיוחדת 160 מפעילה שלושה סוגי מסוקים עיקריים: ה-MH-6 שמכונה ציפור קטנה, הנועד לטוס ולנחות במקומות צרים במיוחד, למשל במרחב עירוני כמו בסרט בלק הוק דאון.

הוא חמוש במקלעים, רקטות וטילים ומסוגל לשאת טילי סטינגר להגנה עצמית. אופי האימונים של הטייסים הופכים את "ציפור קטנה" לכלי קטלני במיוחד. בסך הכול מפעילה היחידה 51 מסוקים מדגם זה.

המסוק השני שמפעילה היחידה הוא הדגם המיוחד של מסוק הבלק הוק, שהותאם לצרכיהם. מדובר במסוקי סער עם יכולת תדלוק אווירי שנושאים כ-12 לוחמים ובנוסף מסוגלים לשאת חימוש כבד שכולל מקלעי גאטלינג שיורקים אש משישה קנים, טילי נ"ט ורקטות.

מסוק נוסף זה הצ'ינוק, ששמונה מהם השתתפו במבצע לחיסול בגדאדי. מדובר במסוק תובלה כבד שגם עבר התאמות מיחדות ומסוגל לשאת 2 טון ציוד או 44 לוחמים על ציודם, ועוד 8 טון ציוד על מתלה חיצוני. גם דגם זה מסוגל לתדלק באוויר והיחידה מפעילה 61 מסוקים מסוג זה.

בשנים האחרונות החלה החטיבה להפעיל גם כטב"מים שמשתפים פעולה עם היחידות המיוחדות אך גם עם פעולות שמוגדרות "שחורות" של סוכנות הביון המרכזית (CIA). בנוסף נטען שיש להם דגם חמקני של מסוק הבלק הוק.

כבר תקופה ארוכה שארה"ב נמצאת בהאצת ההפעלה של היחידות מיוחדות. הנשיאים האחרונים התאהבו בהם והפכו אותם לפתרון קסם לכל הבעיות. בשנת 1980 היו בצבא ארה"ב סביב ה-7,000 לוחמים ביחידות מיוחדות כמו כוח דלתא, אריות הים, הכומתות הירוקות ועוד. היום המספר מוערך באזור ה-70 אלף לוחמים שנמצאים או פועלים בכ-80 מדינות.

אחוז הכוחות המיוחדים מסך הצבא האמריקאי עומד על כ-5%, אולם נטען בעבר שהם היו אחראים בשנים האחרונות לכ-50 אחוזים מהלחימה, וזה אומר שהטייסים ואנשי הצוות של 160 עובדים קשה מאוד וספק שהנפח ירד בשנים הקרובות.