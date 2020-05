כחלק מהאימונים של הלוחמים בצבא ארה"ב, הם מקבלים לידיהם מגוון רחב של כלי נשק מתוצרת רוסית. המטרה להכיר את האמל"ח של האויב.

בין כלי הנשק שנראו השבוע בבסיס פורת בראג, ניתן היה לראות גם מקלע שלא נראה בשדה הקרב כבר שנים רבות (אבל עדיין נמצא בכמה צבאות וארגוני טרור), הגוריונוב SG-43 שנחשב למקלע אייקוני של הרוסים.

הלוחמים האמריקאים שנמצאים בקורס במרכז ללוחמה מיוחדת, קיבלו לידיהם אקדחים, רובי סער שונים, מקלעים, מרגמות ורובי צלפים. הם למדו לפרק ולהרכיב את האמצעים השונים, לתחזק אותם וכמובן שגם לירות בהם. בין כלי הנשק היה גם מקלע הגוריונוב.

לצד המטרה להכיר את כלי הנשק של האויב, יחידות אמריקאיות מפעילות מדי פעם כלי נשק רוסים, לרוב כוחות מיוחדים, או שהן מאמנות את האנשים שלהם להשתמש בכלי נשק שלהם במקרה הצורך.

מדובר במקלע בינוני שפותח על ידי הסובייטים בזמן מלחמת העולם השנייה, יורה כדורים בקוטר 7.62 מ"מ בקצב אש של כ-700 כדורים בדקה. אחרי המלחמה הסובייטים ייצרו מספר גרסאות למקלע הזה שיוצר בכמויות ענק.

The SG-43 Machine gun (Or perhaps a Chinese copy) makes a appearance. SG/SGM etc are fairly common in early al-Qassam media, not too common on Martyr pics pic.twitter.com/YKE54WlFGU — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) August 19, 2019

בין השאר יוצאו גרסאות לכלי רק"ם כבדים בהם טנקים ונגמ"שים. מדובר במקלע שנחשב לאמין מאוד, פשוט להפעלה אולם מוגבל בשל חלקיו והגודל שלו.

בין המדינות שרכשו את המקלע ניתן למנות את סין (שיצרה דגם משלה) צפון קוריאה וגם מדינות ערב, בהן סוריה ומצרים. בצבא הרוסי המקלע שרת את הלוחמים עד סוף שנות השישים, אז הוחלף על ידי מקלעים מסוג PK ו- RPD שהפכו מפורסמים לא פחות.

למרות שעדיין ניתן לראות את המקלע הזה בכמה צבאות, גם ארגוני טרור, הוא נחשב לנדיר ולא ברור מדוע האמריקאים ממשיכים להתאמן עליו.