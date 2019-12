באיראן מכחישים שמפקד בכיר במשמרות המהפכה חוסל

תקיפה כנגד מחסני נשק ומטרות איראניות באזור דמשק יוחסה הלילה לישראל על פי כלי תקשורת בסוריה ולבנון. מאז התקיפה מסתובבות ברשתות החברתיות הערביות שמועות על כך שבאותה תקיפה לכאורה נהרג הגנרל האיראני במשמרות המהפכה, אמיר עלי חאג'יזאדה, מי שמוגדר כמפקד זרוע הטילים והאוויר. לדיווחים שעשו את דרכם גם לרשתות החברתיות בישראל אין בשלב זה אימות רשמי. על פי חלק מהדיווחים שמתפרסמים, עד לפני שלושה ימים הגנרל חג'יזאדה עוד שהה באיראן והגיע לסוריה בטיסה. יש לציין שבימים האחרונים כולל אתמול בשעות הערב נחתו בסוריה מספר טיסות מאיראן, שככל הנראה הובילו מערכות נשק. בנוסף לאותן מערכות נשק נטען שבתקיפה שיוחסה לישראל הושמדו גם מתקנים של מערך המטוסים ללא טייס שאיראן הקימה בסוריה. — Unconfirmed reports that General Amir Ali Hajizadeh, a high ranking #IRGC official was killed in the Israeli attack in Syria tonight. pic.twitter.com/y2ngbiETD6 — ®️BELAAZ (@TheBelaaz) December 23, 2019 #Iran' FarsNews denied dead of #IRGC General Hajizadeh in the "holy shrine" suburb of #Damascus pic.twitter.com/I1UxYbKsg3 — C4H10FO2P (@markito0171) December 23, 2019 על פי חלק מהפרסומים הזרים חיל האוויר נמנע לתקוף בתקופה האחרונה בסוריה בגלל מעורבות רוסית. באיראן הבטיחו לייצר משוואה חדשה לפיה כל תקיפה ישראלית תזכה לתגובה. באיראן לא מאשרים בשלב זה אם היו הרוגים באותה תקיפה וכל שכן את השמועות על מות הגנרל, אך המרכז לזכויות אדם בסוריה כבר דיווח על שלושה הרוגים שאינם סורים. בתקשורת הערבית מדווחים בשלב זה רק כי מערכות הגנה אווירית הופעלו נגד תקיפה אותה הם מייחסים כאמור לישראל. {title}





