חוסיין אמיר עבדולחיאן, סגן שר החוץ האיראני לשעבר וכיום מי שמוגדר כיועץ הבינלאומי לנשיא ולפרלמנט, התייחס לדיווחים שנשמעו בשבועות האחרונים על נסיגת כוחות איראנים מסוריה.

הבכיר האיראני צוטט באתרים בלבנון כמי שאומר כי "יועצים למאבק בטרור" להגדרתו, אותם שלחה איראן לסוריה לבקשת משטר אסד, לא קיבלו שום פקודה לנסיגה או צמצום כוחות.

"אנשינו ממשיכים לסייע לצבא סוריה, לצד הסיוע הניתן להם על ידי חיל האוויר הרוסי", ציין עבדולחיאן. "אין שום סיבה שנצמצם את הכוחות שלנו כל עוד המשטר בסוריה רוצה אותנו שם. נמשיך בכל הכוח בסיוע לסורים", הוסיף.

לבכיר האיראני יוחסה גם אמירה על הצעה שקיבל כביכול נשיא סוריה אסד מארה"ב: "האמריקאים ניסו להוריד את אסד מהשלטון ונכשלו", צוטט עבדולחיאן, "כעת הם העבירו לנשיא הסורי הצעה להגיע להסכם עמו על הישארותו".

דבריו של הבכיר האיראני מגיעים אחרי פרסומים גם כאן אצלנו בישראל שייחסו לגורמים בטחונים הערכות, לפיהן האיראנים החלו להוציא את כוחותיהם מסוריה לקראת נסיגה עתידית. "הצבא הישראלי טען זאת", צוין בידיעה על כך בלבנון.

מאז הגיעו פרסומים שונים על כך שהאיראנים נערכים מחדש במדינה אבל ממש לא עוזבים וכעת גורם רשמי בחר להתייחס לכך ולהכחיש בצורה גורפת את הטענות.