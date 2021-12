סרטון שמופץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות, מציג על פי דיווחים של כמה עיתונאים זרים חילוץ של כטב"מ (כלי טיס בלתי מאויש) חמקני מסוג שאהד 191 של איראן, אחרי שביצע נחיתת אונס בשטח המדינה.

באופן סמלי ומסקרן הדיווח מגיע עשור בדיוק לאחר שהתרסק באותו אזור אותו כטב"מ – רק מתוצרת ארה"ב - 17-RQ שנפל לידי האיראנים והועתק בדרכו להפוך לאותו שאהד 191.

פרט נוסף שעורר עניין סביב התקרית הוא שהכטב"מ נפל באזור בו נמצאים מתקנים רבים השייכים לתוכנית הגרעין האיראנית, באותו היום בו דווח על רעש פיצוץ סמוך למתקנים. האיראנים טענו כי הגורם לרעש הוא ניסוי של מערכות הגנה אווירית ונראה כי אין קשר בין המקרים.

Vidoe of the evacuation looks like IRGC ASF's Shahed-191 UAV, that made an emergency landing in the countryside of the Iranian province Chaharmahal and Bakhtiari. pic.twitter.com/2OAP8Ns12o — Yuri Lyamin (@imp_navigator) December 5, 2021

רק אחרי שתיעוד חילוץ הכטב"מ עלה לרשתות, הודיעו בצבא איראן כי הוא כלי הטיס ביצע נחיתת אונס בשל תקלה ותנאי מזג אוויר קשים ששררו באזור בזמן הגיחה שלו. זמן קצר לאחר מכן מסוק נשלח לאזור וחילץ את הכלי. מבחינה של הסרטון כלי הטיס נראה שלם, מה שעשוי לשלול אפשרות שנפגע מטיל והתרסק.

ב-5 בדצמבר 2011 נפל בשטחה של איראן כטב"מ RQ-170 כשהוא שלם. ארה"ב אישרה שאיבדה את הכטב"מ ואף ביקשה מאיראן להחזירו, אך אלו סרבו ואף ביצעו "הנדסה לאחור" שלו. ב-2014 האיראנים כבר דיווחו שסיימו לייצר כטב"מ חמקן ראשון על בסיס האמריקאי, השאהד-191. הם גם פרסמו סרטון מהטיסה הראשונה שלו.

על פי הדיווחים, מדובר במטוס לסיור ואיסוף מודיעין שגם ניתן לחמש בפצצות וטילים. זה אותו כלי הטיס שחדר לשמי ישראל בפברואר 2018 אחרי שהמריא מבסיס T-4 שבסוריה. ה"חמקנות" לא עבדה והמטוס אותר על ידי הבקרה הישראלית זמן קצר אחרי ההמראה והיה תחת מעקב, עד שהופל על ידי חיל האוויר. תיעוד שנטען כי הוא חילוצו המוסק של הכטב"מ | צילום: imp_navigator, Twitter