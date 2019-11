דריכות רבה נרשמה בסביבת הבית הלבן בוושינגטון בירת ארה"ב ביום שלישי השבוע, לאחר שסגר הוטל על המרחב האווירי מחשש לחדירה של כלי טיס לא מזוהה.

הכוננות הוסרה כעבור קרוב לשעה לאחר שבחלק מהדיווחים דובר על אזעקת שווא וכי מדובר היה בכלל בלהקת ציפורים או כדור פורח.

העניינים אמנם חזרו לשגרה אבל יתכן וכתבים מקומיים חשפו את מערכת ההגנה האווירית שתפקידה להגן על הבית הלבן במקרה של תקיפה.

שרה קוק, כתבת רשת CBS הבחינה במראה חריג על גג בניין במוך לבית הלבן, אותו תיעדה בתמונה שהעלתה לחשבון הטוויטר שלה. על פי הערכות, מדובר בסוללת טילי הגנה אווירית.

מומחים מעריכים שמהערכת שתועדה היא מסוג Avenger שבמקור תוכננה להגן על כוחות צבא ארה"ב מתקיפות אוויריות ברמה נמוכה ונחשפה בשנת 2014. מדובר במערכת רכובה בדרך כלל שבמקרה הזה כאמור הוצבה בגג בניין.

Spotted during the lockdown: a missile battery in position atop a building across the street from the White House pic.twitter.com/IkmjWby2FI — Sara Cook (@saraecook) November 26, 2019

הם מוסיפים שמדובר במערכת לטווח קצר עם ראשי נפץ קטנים יחסית, המתאימה ליירוט מל"טים ורחפנים, שהם בהחלט דרך אפשרית בה גורמים שונים עשויים לנסות ולפגוע בבית הלבן.

כידוע, מעגלי וטבעת האבטחה סביב סמלי השלטון בארה"ב ובהם משכנו של הנשיא הבית הלבן תוגברו משמעותית לאחר פיגועי 11 בספטמבר 2001 וכעת כלי התקשורת שם מעריכים שתיעדו את אחת מהמערכות שאותה טבעת אבטחה כוללת ולא בטוח שמנגנוני הביטחון תכננו לחשוף.