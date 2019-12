איראן חשפה כטב"מ חדש מתוצרתה בשם "סימוראג" (Simorgh) שתפקידו לסייע לספינות של הצי. הוא נחשף על ידי מפקד חיל הים האיראני, האדמירל חוסיין חאנזאדי, שהתגאה במטוס שיהפוך את הספינות של הצי האיראנית לקטלניות וטובות יותר לדבריו.

לטענת האיראנים הסימוראג מסוגל לשהות באוויר 24 שעות ברציפות ולהגיע לטווח של כ-1,500 ק"מ ולתקרת גובה של 25,000 רגל. על פי אדמירל חאנזאדי למטוס יש יכולת לשאת טילים ופצצות ובנוסף גם אמצעים ללוחמה אלקטרונית ואיסוף מודיעין.

סימוראג כמו שזה נראה זה למעשה דגם ימי של השאהד 129, הכטב"מ ארוך הטווח הראשון של איראן שנמכר גם לסורים, שרק הגרסה הנוכחית דומה באופן מחשיד ביותר לכלי טיס של חיל האוויר הישראלי.

#Nedaja unveils its first Simorgh high-altitude long-endurance unmanned combat and recon aircraft at #Nabovat Third Naval Zone in #Konarak، #Makran sea.#Simorgh is a naval model of the famous #Shahed129 HALE UACV & has a flight ceiling of 25,000 ft & range of 1,500 km.#ایران pic.twitter.com/igQ6PiScSO — Iran Military (@Iran_Military) December 7, 2019

מדובר על כטב"מ הרמס 450 "זיק" הישראלי שצורתו מזכירה מאוד את כלי הטיס האיראני החדש ולא מן הנמנע שהעתיקו את צורתו במכוון.

כלי טיס מגדילים משמעותית את יכולת הגילוי של הספינות במאות ק"מ ואף להכווין חימושים וטילים בטווחים גדולים יותר מהמערכות של הספינות עצמן. בנוסף כלים כאלה משפרים עבור הצי את יכולת איסוף המודיעין. כטב"מ זיק של חיל האוויר. דמיון מקרי? | צילום: שי לוי

הדיווח על חשיפת הכטב"מ החדש מגיע לצד הפרסום שהצי האיראני ישתתף בתרגיל ימי נרחב יחד עם הציים של רוסיה וסין שיחל ב-27 לחודש.

אדמיראל חאנזאדי שהתייחס גם לתרגיל הזה אמר שהאימון המשותף: "יסייע ביצירת הקשרים בין המדינות וישפר את הביטחון באזור צפון האוקיינוס ההודי, שם יש לא מעט בעיות, למשל פיראטים".

לאיראנים ולרוסים יש קשרים הדוקים מאוד. בין השאר בכוונת הרוסים להקים בסיס ימי באיראן כדי לקבל דריסת רגל למפרץ הפרסי, בדומה לבסיס שהקימו בלטקיה שבסוריה ומהווה דריסת הרגל שלהם לים התיכון.