דיווחים: איראן בונה נושאת מטוסים אמריקאית כדי להשמיד אותה

נימיץ | צילום: U.S. Navy, GettyImages IL המתיחות בין ארה"ב לאיראן תגיע בקרוב לנקודת רתיחה נוספת. זאת אחרי שנחשף כי איראן בונה דגם ענק של נושאת מטוסים אמריקאית, כדי לפוצץ אותה במהלך אימון כמעין פיגוע ראווה. אין זו הפעם הראשונה שאיראן מאיימת לפוצץ נושאת מטוסים של ארה"ב. זה קרה גם בשנת 2015, אז בנו דמה של נושאת מטוסים מסדרת נימיץ כולל 58 מטוסי דמה על הסיפון. "נושאת המטוסים" האיראנית נחשפה בימים האחרונים בסדרה של צילומי לוויין שהופצו בתקשורת הבינלאומית. הערכה היא שהאיראנים ישמידו אותה בירי טילים שיהיה בתרגיל ימי גדול במהלך האביב הקרוב. Satellite Pictures from Google Earth; IRGC have built an aircraft carrier mock-up at Bander Abbas, strait of hormuz. For practicing attacks on US Navy aircraft carrier group.



Personally asks more questions why than how they expect this to help in any real way. pic.twitter.com/gLBe2PUm4O — Seb H (@sebh1981) January 10, 2020 מומחים שבחנו את התמונות טוענים שלפגיעה בנושאת מטוסים דמה עם הטילים של איראן יש יותר מערך תודעתי. "זה מאפשר להם לבחון באופן יחסית מציאותי את אמצעי הלחימה שלהם", אמר אחד מהם. סביר מאוד להניח שכאשר התרגיל הזה יצא לדרך, תהיה התעניינות מצד שירותי מודיעין כאלה ואחרים ובמיוחד של ארה"ב. איראן מאיימת לא מעט בתגובה על חיסול הגנרל סולימאני, אולם אין ספק שמבחינת ארה"ב תרחיש האימים זה טיל שיפגע באחת מנושאות המטוסים שלהם שבמפרץ. משמרות המהפכה מחזיקים כמה טילים שיכולים לפגוע בנושאת מטוסים. אפשרות נושפת היא פיגוע ימי על ידי ספינות נפץ או מתאבדים. בתרגיל שהיה בשנת 2015 משמרות המהפכה תרגלו השתלטות על נושאת המטוסים דמה שבנו האיראנים. "נושאות המטוסים האמריקניות הן מטרות קלות להטבעה", אמר אז מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, האדמירל עלי פאדאבי, שהוסיף כי: "הן מלאות טילים, תחמושת, דלק מטוסים וטורפדו, מספיקה פגיעה אחת על מנת לעורר גל פיצוצים משניים". למרות האיום האיראני, יש לציין שנושאת מטוסים היא כלי עמוס באמצעים שונים להגנה עצמית מהמתקדמים בעולם. לצד זאת היא מלווה בקבוצה של ספינות קרב, שכל מטרתן הגנה על הנושאת מפני איומים אוויריים, ימיים ותת ימיים. עדיין, שני הצדדים יודעים שכל מה שצריך זה טיל אחד שיפגע ונראה שאת זה האיראנים הולכים לתרגל בקרוב. {title}





