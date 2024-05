תמונות חדשות של הצי האמריקאי, מציגות מטוסי קרב מסוג F\A-18E כשהם חמושים ב-9 טילי אוויר-אוויר ובידוני דלק, כשהם ממריאים לעוד משימה מול החות'ים. התיעוד מגיע אחרי דיווחים על כך שהצי החליט שמטוסי הקרב שלו ימריאו למשימות שלהם מול תימן, כשהם חמושים בכמות גדולה יותר של טילים, כדי להתמודד עם טילי השיוט ומל"טים שהחות'ים משגרים לכיוון ספינות בים האדום ולעבר ישראל.

בתיעוד של הצי האמריקאי, נראים מטוסי קרב מסוג F/A-18E/F ממריאים מנושאת מטוסים כשהם חמושים בתשעה טילי אוויר-אוויר, ארבעה טילי AIM-9X "סיידווינדר" לטווח קצר. ועוד חמישה טילי AIM-120 "אמראם" לטווח בינוני. עוד נראים מטוסי קרב ללוחמה אלקטרונית מסוג EA-18G "גראולר" כשגם הם חמושים בטילי AIM-9X בתחנות שבקצות הכנפיים שלהם. על פי הפרסומים מארה"ב מדובר ביכולת חדשה שנוספה להם לאחרונה.

מטוסי הצי האמריקאי שתועדו עם תוספת החימוש | צילום: U.S. Navy

בעת האחרונה היו מספר דיווחים לא רשמיים בדבר הגדלת כמות החימוש שמטוסי הקרב שמתמודדים עם האיום החות'י נושאים. כעת, תמונות שפורסמו על ידי הצי האמריקאי מציגות באופן רשמי את הדיווחים. מטוסי הקרב של טייסות התקיפה 83 ו-105 נראים כשהם משוגרים מנושאת המטוסים "דוויט אייזנהאוור" ומצוידים בנוסף גם ב'פוד' לרכישת מטרות מתקדם מסוג AN\ASQ-228.

הפוד הזה מאפשר למטוסי הקרב לרכוש את המטרות, הקשות לזיהוי במרחב האווירי המורכב שבאזור ומטווחים רחוקים. בנוסף רואים על מטוסי הקרב בידון שמגדיל את הטווח ומשך השהייה שלהם. בכיר בצבא ארה"ב אמר לאחרונה שמטוסי הקרב האמריקאים מבצעים גיחות סיור והגנת שמיים שנמשכות 3, 4 שעות ולפעמים גם יותר מזה.

כמות הכטב"מים המתאבדים וטילי השיוט שהחות'ים משגרים מתימן, הביאו את הצי האמריקאי למסקנה, שהגדלת החימוש על מטוסי הקרב נדרשת כדי שיתמודדו בהצלחה עם האיום. וזה כחלק מהפקת לקחים ומסקנות שעלו עם הפריסה של נושאת המטוסים באזור המבצעים של הצי החמישי, בים האדום.

A US Navy F/A-18E Super Hornet, armed with NINE air-to-air missiles (five AIM-120 AMRAAMs and four AIM-9 Sidewinders), launches off flight deck during flight operations aboard aircraft carrier USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) in Red Sea on April 20. pic.twitter.com/go0gTLW83V — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) May 7, 2024

נושאת המטוסים "אייזנהאוור" עברה לים האדום דרך תעלת סואץ, אחרי שהייתה תקופה בים התיכון. היא הייתה אמורה לחזור לארה"ב אחרי פריסה ימית של כחצי שנה. אבל בארה"ב החליטו לתגבר את הכוחות כדי "לשמור על היציבות הביטחונית באזור" וכדי שתפעל כחלק מההגנה הרב-שכבתית שהוכיחה את עצמה לאחרונה, באותו ליל טילים איראני נגד ישראל.

ההחלטה להגדיל את כמות החימושים מייצגת "צורך קריטי במסגרת התמיכה בפעולות הים האדום ובסביבתו", אמר אדמירל טדפורד בתדרוך לכתבים אמריקאים. לדבריו, היכולת הזו "נתנה לנו הרבה יותר כוח אש ויכולת מיידית לתמיכה בפעולות ים סוף ונגד מערכות לא מאוישות".

סיפון נושאת המטוסים אייזנהאואר במשימה בים התיכון | צילום: ALBERTO PIZZOLI/AFP, GettyImages