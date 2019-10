שנתיים אחרי שהתרסק נמצאה קופסה שחורה של מטוס קרב

פתרון לתעלומה? שנתיים אחרי שהתרסק מסיבות שעדיין אינן ידועות, מדווחות הרשויות בטאיוואן שהצליחו לאתר את הקופסה השחורה של מטוס קרב מסוג מיראז' 2000. זו כבר נשלחה לצרפת ארץ הייצור של המטוס, והיא נבחנת על ידי מומחים.

חוקרי ההתרסקות מקווים שמציאת הקופסה השחורה תסיים את התעלומה בת השנתיים, שגם עלתה בחיי אדם. עדיין לא ברור האם ההתרסקות והזמן הרב מתחת למים פגע בנתונים שיש באמצעי הזה.

לדברי גורמים בחיל האוויר של טאיוואן, הקופסה השחורה נמצאה על קרקעית האוקיינוס מוקדם יותר החודש (אוקטובר) על ידי צוות למחקר האוקיינוס. המשלחת שחיפשה ומצאה את האמצעי מנתה שלוש ספינות ועוד עשרות חוקרים וצוללים.

Taiwan says it has recovered the black box of RoCAF Mirage 2000-5 fighter s/n 2040, which crashed into waters off Taiwan in November 2017 pic.twitter.com/ICFGKvs5Mu — Mike Yeo 杨启铭 (@TheBaseLeg) October 18, 2019

ספינת החילוץ שאיתרה והוציאה את הקופסה השחורה שלפה מהים גם כמה מחלקי המיראז' 2000. אולם, מציינים שם, לא נמצאה גופתו של הטייס או חלקים ממנה.

המיראז' 2000 של חיל האוויר הטאיוואני המריא לגיחת אימון שגרתית בשעות הערב המוקדמות של ה-7 בנובמבר 2017. מטוסי הקרב ביצעו אימון לילי ובערך 40 דקות אחרי ההמראה אבד הקשר עם אחד מהם במרחק של כ-90 מייל צפון מזרחית למדינה.

במשך שבועות ארוכים התנהלו חיפושים אחרי הטייס קפטן הו צו-יו, אולם זה לא נמצא וגם לא המטוס שלו. כבר אז העריכו שהוא התרסק לים ונהרג. לאחר התאונה הועלה הטייס לדרגת מייג'ור ונחשב נעדר.

כעת, שנתיים אחרי הצליחו למצוא את מטוס הקרב בלי הטייס והערכה היא שאם הקופסה השחורה תקינה, התשובות על מה שקרה שם יתקבלו במהלך השבועות הקרובים.

ROCAF Mirage 2000-5EI serial 2040 crashed out at sea in northern Taiwan. Pilot is missing and SAR efforts are ongoing. Hope pilot is well. pic.twitter.com/EFvdHVgfId — Roy Choo (@RXRoy) November 7, 2017

נציין כי קופסה שחורה שנמצאה, שצבעה בכלל כתום, הנה מקליט נתוני הטיסה שמתעד כל מה שקורה במטוס או מה שהוא עושה. זאת על בסיס נתונים שמתקבלים ממערכות המטוס והסנסורים שלו. בעזרת כלים מיוחדים ניתן לשלוף את הנתונים מהמקלט, ולרוב להבין בדרך כלל מה קרה למטוס לפני ההתרסקות, אם הייתה תקלה או טעות אנוש.

המיראז' 2000 הוא מטוס קרב רב-משימתי הנחשב למתקדם, תוצרת חברת דאסו הצרפתית ונחשב מקביל ומתחרה למטוס ה- F-16 האמריקאי. הוא מצויד בטכנולוגיה מתקדמת, מערכת טוס על חוט, ויכולות תמרון גבוהות. המיראז' 2000 מסוגל לשאת כ-7 טון חימוש על 9 נקודות נשיאה. למטוס יש גם דגם לנשיאת חימוש גרעיני, המשרת בחיל האוויר הצרפתי.

טאיוואן מפעילה כ-60 מטוסי קרב מסוג זה. באזורינו ניתן לראות אותו גם במדי חיל האוויר המצרי, של קטאר ויוון.