חברת התעופה בואינג חשפה לאחרונה תמונות מהטיסה הראשונה של מטוס F-15QA שהיא מפתחת במיוחד עבור חיל האוויר של קטאר. בסרטון נראה מטוס הקרב נוסק בחדות מיד אחרי ההמראה. מדובר באחד מדגמי F-15 המתקדמים ביותר בעולם. הערכה היא שחלק מהחידושים של בואינג יוטמעו גם במטוסי F-15IA שהיא מפתחת עבור ישראל.

מטוסי ה-F-15 המתקדמים שיועדו עבוד קטאר וסעודיה הם פרי פיתוח של דגם Advanced שבואינג מפתחת גם עבור חיל האוויר האמריקאי והישראלי. מכיוון שהסעודים והקטארים נשאו בעלות הפיתוח, אם ישראל תחליט לרכוש טייסת F-15 נוספת כפי שמסתמן, ההערכה היא שתקבל את המטוסים בעלות נמוכה משמעותית.

What’s a “Viking takeoff”? Watch as the Qatar Emiri Air Force #F15 demonstrates the maneuver during its first flight. pic.twitter.com/wLHEuvH0Lt — Boeing Defense (@BoeingDefense) April 14, 2020

עוד מבחינת הזווית הישראלית, המטוסים צפויים להגיע גם עם קסדות מתקדמות של חברת אלביט הישראלית, מהקסדות המתקדמות בעולם שמאפשרת לטייס לקבל התראות ולבצע פעולות דרך הקסדה. במטוס יש עוד כמה רכיבים שפותחו ויוצרו בישראל.

קטאר הזמינה מארה"ב 36 מטוסי F-15QA בשווי 6.2 מיליארד דולר. לדור החדש של ה- F-15 מערכת "טוס על חוט", גלאס קוקפיט - כלומר תא טייס דיגיטלי ומכ"מ AESA, מה שהופך את המטוס לשונה לחלוטין ומאפשר לטייס לנהל לחימה מול מספר גדול של מטרות בטווחי ענק. בעבר ישראל ניסתה למנוע את הגעת המכ"ם הזה למטוסי F-15 של סעודיה וקטאר אולם ללא הצלחה.

_OBJ36 מטוסי ה-F-15QA הקאטרים יצוידו בכנפיים משודרגות ומחוזקות, שיאריכו את חייו של המטוס וישפרו את ביצועיו. כמו כן יש לו אפשרות לשאת כמות אדירה של חימוש, 13.4 טון.קולונל אחמד אל מנסורי מחיל האוויר הקטארי, אמר אחרי הפרסום שהם גאים מאוד בהישג ומצפים להמשך התקדמות הפרויקט. "הטיסה הראשונה שהייתה מאוד מוצלחת מקרבת אותנו להקמת הטייסת", ציין.

טייס הניסוי של בואינג, מאט ג'יי, המריא עם מטוס הקרב המתקדם במה שמכונה "המראה ויקינגית" כלומר המטוס מטפס אנכית בעוצמת מנועיו מיד לאחר ההמראה, משיכה חזקה ב-9 ג'י שמציגה את יכולות התמרון ועוצמת זוג המנועים שלו. בנוסף נבחנו מערכות האוויוניקה והמכ"ם של המטוס. פרט קומאר, סגן נשיא בואינג ומנהל התוכנית ציין ש"הטיסה הייתה מוצלחת למטוס שמציג טווח ארוך יותר ויכולת שיאה גבוה ביחס לדגמים הקודמים".