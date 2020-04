דו"ח של מפקד המארינס גנרל דייוויד ברגר חשף צפי למחסור חמור בטייסי F-35. הדו"ח נכתב במסגרת התוכנית לשינוי משמעותי בחיל הנחתים לאפשרות עתידית של עימות כלשהו מול סין ורוסיה.

גנרל ברגר מציין בדו"ח שלו שעל החיל לבצע תוכנית למידה מחדש כדי לדעת כמה טייסות F-35 יוכלו להפעיל במסגרת הקיצוצים הצפויים.

"אני לא בטוח שיש לנו הבנה ברורה לגבי הדרישות והקיבולת לכוח העתידי של F-35", כתב. בהמשך ציין שהמארינס, בדיוק כמו חיל האוויר, סובלים כבר תקופה ארוכה ממחסור חמור בטייסים, שמעדיפים לא לחתום קבע מעבר להתחייבות הראשונית שלהם ולצאת למשרות טיס אזרחיות, שכוללות שכר גבוה יותר.

"המחסור בטייסים זה נתון שאנחנו חייבים להתייחס אליו ולשקול את דרכי ההתמודדות איתו", אמר והוסיף: "חילות אחרים מתמודדים עם מחסור דומה. לבעיה הזו יש משמעות מבחינת גיוס, הכשרה, אימונים בנוסף לבעיות כלכליות ותעשייתיות. עלינו לקחת בחשבון את הפער ההולך וגובר בין מספר המטוסים למספר הטייסים".

עדיין לא ברור עד כמה המחסור בטייסי F-35 יהיה חמור לאחר שהנחתים טרם הצליחו לספק לפיקוד הבכיר את הנתון. ההערכה היא שבזמן הקרוב יהיה מדובר בכמה עשרות טייסים ואף מעבר לזה.

המארינס אמורים להפעיל 420 מטוסי חמקן מסוג F-35, מתוכם 353 מדגם B שממריא ממסלולים קצרים ונוחת אנכית ועוד 67 מדגם C להפעלה מנושאות מטוסים.

#AlwaysReady no matter the time Marines and Sailors conduct #F35B operations aboard #USSAmerica (LHA 6) in the @US7thFleet AOR. The F-35’s advanced stealth, sensors and communication capabilities give the @USNavy and @USMC an unmatched ability to dominate the battlespace. pic.twitter.com/oAaNX3JOhV — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) April 17, 2020

אלה אמורים להחליף את מטוסי הקרב המתיישנים מסוג AV-8B הארייר, F/A-18 וגם מטוסי הלוחמה האלקטרונית מסוג EA-6B. מדובר נכון להיום בתוכנית שאפתנית, משום שכל כלי הטיס האלה אמורים להיות מוחלפים במהלך העשור הקרוב, מה שעשוי להשפיע על כל תוכנית ההפעלה העתידית של המארינס.

על פי התוכניות של חיל הנחתים הכוח האווירי אמור לכלול ספינה עליה יציבו כוח של חמקנים, מה שמכונה "נושאת ברקים" – lightning. לצדה נושאת שנייה, עליה כוח של המטוס-מסוק V-22 וספינה נוספת, עליה כוח משולב של שני כלי הטיס האלה.

כזכור, לאחרונה פרסמנו על כך שיצרנית מטוסי ה-F-35 חמקן חברת "לוקהיד מרטין" ציינה את הטייס האלף בעולם שהוכשר להטיס את המטוס המתקדם.

באופן אבסורדי משהו, אולי קריסת חברות התעופה האזרחיות בעקבות משבר הקורונה תקטין את הפיתוי הכספי והנשירה של טייסי החמקן מהמארינס לאזרחות ותסייע במשהו לחיל הנחתים בשימור כוח האדם שלו.