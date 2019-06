שוטרים בעיירה פולנית הופתעו לקבל ביום חמישי האחרון כמה שיחות על טנק שנראה נוסע ברחובות.

על פי הדיווחים של התקשורת המקומית, סמוך לשעה עשר בלילה השוטרים החלו לקבל שיחות רבות, ו"בלתי רגילות" על הטנק שנע לו ברחובות העיר, ובהמשך מתושב שטען: "מישהו החנה טנק מול הבית שלי".

למקום נשלחה ניידת סיור והשוטרים שהגיעו לשם, דיווחו למוקד שהצליחו לאתר טנק מסוג T-55 חונה באחד מהרחובות הראשיים. לידו עמד אדם שטען בפני השוטרים שהוא היה רק הנוסע, ולא הנהג.

They all talking about Russia while here in Poland a 49 year old drunkie was arrested for driving the T55 tank under the influence of alcohol https://t.co/33iRe7wvl2 pic.twitter.com/hOmf80BcWz