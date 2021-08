באדיבות צבא ארה"ב: הנשק החדש של הטאליבאן

הכאוס באפגניסטן נמשך: יממה לאחר שארגון הטאליבאן השתלט בפועל על הבירה קאבול וארמון הנשיאות, גם היום (שני) נמשכו הדיווחים על תוהו ובוהו ברחבה המדינה. לצד סרטונים רבים של אזרחים אפגנים המנסים להימלט מהמדינה, דווח על 7 אזרחים אפגנים שנהרגו במהלך המהומות. על פי דיווחים אלה, כוחות הצבא האמריקנים המצויים באזור נמל התעופה בקאבול ירו למוות ב-2 אנשים, ו-5 נוספים נהרגו בנסיבות שטרם התבררו.

כיבוש בירת אפגניסטן על ידי הטאליבן‎ | צילום: רויטרס

בשל המצב הקשה באפגניסטן, הודיע נשיא ארה"ב ג'ו ביידן כי יקצר את חופשתו בקמפ דיוויד. הוא צפוי לשאת הלילה (22:45 שעון ישראל) נאום מיוחד לאומה, ולהתייחס לנסיגת צבא ארה"ב והשתלטות ארגון הטאליבאן על אפגניסטן. בימים האחרונים עלו טענות כי המתרחש באפגניסטן לאחר נסיגת ארה"ב הוא קדימון למה שאולי עתיד להתרחש בעירק – על רקע הכוונה לפנות גם משם את כוחות הצבא האמריקניים. בנוסף, היום דווח כי בכיר בצבא ארה"ב נפגש עם בכירי הטאליבאן בדוחה שבקטר, והזהיר אותם מפני פגיעה בחיי אזרחים וחיילים אמריקנים.

כיבוש בירת אפגניסטן על ידי הטאליבן‎ | צילום: ap

בשל המצב החמור בנמל התעופה חאמיד קרזאי בקאבול, שבו אלפי אנשים שוהים על מסלולי ההמראה ומנסים "לתפוס טרמפ" עם מטוסי הפינוי, הודיע חיל האוויר האמריקני על עצירת כל הטיסות עד לפינויו של המתחם. טיסות הפינוי הרבות מקאבול צפויות להתחדש רק לאחר השלמת פינוי נמל התעופה מהאזרחים האפגנים הרבים הפזורים בו. בתוך כך, היום הושלם פינוי השגרירויות של ארה"ב, בריטניה, נורווגיה, דנמרק והולנד.

New high-res #satellite imagery (10:36 am local time, August 16) of the chaotic scene underway at #Kabul’s Hamid Karzai International Airport in #Afghanistan as thousands of people converged on the tarmac & airport runways as countries attempt to evacuate personnel from the city. pic.twitter.com/L6lhlVms54 — Maxar Technologies (@Maxar) August 16, 2021

בניגוד לשלטון הטאליבאן באפגניסטן לפני יותר מ-20 שנה, אז הכירו בו רק פקיסטן, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות – מדינות לא מעטות כבר התייחסו היום לנעשה בקאבול. בסין הודיעו כי הם מוכנים לקיים "יחסים ידידותיים" עם שלטון הטאליבאן, ובלבד שלא יאיימו על ביטחון המדינה והאזרחים הסיניים. במשרד החוץ הרוסי, שם סירבו אתמול להתייחס לשאלת ההכרה בשלטון הטאליבאן, הבהירו מוקדם יותר כי הם מעריכים שהארגון לא מהווה איום על מדינות מרכז אסיה.

גם נשיא אירן אברהים ראיסי התייחס היום למצב באפגניסטן ובירך על "התבוסה הצבאית" שנחלה ארה"ב בנסיגתה. לדבריו "זוהי הזדמנות להחזיר את המדינה לחיים, ולהחיות את השלום במדינה". במשרד החוץ הסעודי אמרו כי ריאד עוקבת בדאגה אחר ההתפתחויות באפגניסטן ומתפללים לשמירה על החיים והרכוש. קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל אמרה לחברי מפלגתה כי על גרמניה לפעול לחיזוק המדינות השכנות לאפגניסטן, במטרה למנוע את גלי הפליטים העצומים שבדרכם לאירופה. בסולטאנות עומאן ובתנועת חמאס בירכו על הצלחת הטאליבאן בהשתלטות על המדינה.

באדיבות צבא ארה"ב: הנשק החדש של הטאליבאן

ארצות הברית וברית נאטו הוציאו מיליארדי דולרים ואירו לאורך השנים כדי לספק לצבא האפגני את הכלים החדישים ביותר להביס את הטאליבאן, אבל הכוחות המקומיים ויתרו מהר מאוד על הלחימה. מהר בצורה מפתיעה אפילו, וכלי הנשק והציוד הצבאי שנועדו לעצור את הארגון האסלאמיסטי הקיצוני - ישרתו עכשיו את הטאליבאן במסגרת השלמת כיבוש המדינה והבטחת שליטתו בה. "סיפקנו לשותפינו האפגנים את כל הכלים – אני מדגיש - את כל הכלים", אמר נשיא ארה"ב ג'ו ביידן כשהגן על החלטתו לסגת מאפגניסטן.

כוחות ההגנה האפגניים - עשרות אלפי חיילים, הניחו את נשקם במהירות - רק כדי שהטאליבאן יאסוף אותו. הרשתות החברתיות מוצפות בסרטונים של לוחמי טאליבאן מוצאים ומשתלטים על מצבורי נשק - שרובו הגיע לאפגניסטן בחסות מעצמות המערב.

The #Taliban not only seized appr. a hundred US humvees and (MaxxPro) MRAPs at Kunduz airport, but also several US ScanEagle drones.

Billions of US tax payer $ going to Islamist extremists, thanks to the administration's hasty withdrawal without a peace deal or follow up mission. pic.twitter.com/Fb5MTpdLKK — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 12, 2021

בימים האחרונים פורסם תיעוד של חיילים אפגנים נכנעים בעיר קונדוז שבצפון המדינה, ואפשר לראות רכבים צבאיים עמוסים בנשק כבד, כולל נשק ארטילרי מתקדם מאוד – שנפל לידי הטאליבאן. במערב המדינה, תועדו לוחמי טאליבאן במכונית המסומנת בסמל הנשר והנחש - סמלו הרשמי של שירות הביון במדינה.

למרות שכוחות צבא ארה"ב טענו שלקחו עימם את הציוד ה"מתוחכם" בעת הנסיגה, הבליץ של הטאליבאן הצליח לשים את ידיו על כלי רכב מסוגים שונים, תותחים, מקלעים כבדים ונשק קל, כמו גם תחמושת רבה. ג'סטין פליישנר מקבוצת המעקב אחר הנשק "קונפליקט", אמר לסוכנות הידיעות AFP שהנשק לא רק חיזק את האיום על קאבול, אלא גם חיזק את סמכותו של הטאליבאן בערים שכבש. הוא הוסיף ואמר "שהטאליבאן נהנה כעת מכלים שסופקו על ידי האמריקאים, מבלי שיצטרכו לגייס 'אפגני' (המטבע המקומי) אחד. זה חמור מאוד, ברור שזה סיפק להם כוח אדיר".

ותיקי העיתונאים במזרח התיכון כבר ראו בעבר תופעה כזו לאחר נסיגת ארה"ב מעירק, אז השתלט ארגון דאעש על העיר מוסול באמצע 2014. גם אז ראינו את אנשי דאעש מנופפים בנשקים וכלים שסופקו על ידי ארה"ב ובעלות בריתה בקואליציה הבין-לאומית, וננטשו עם עזיבתן. אז השתמשו הג'יהאדיסטים בנשקים לבניית המדינה האסלאמית העצומה שלהם. בדומה ללוחמי דאעש אז, אנשי הטאליבאן מתייצבים כעת לצילומים עם נשקיהם המערביים בכל פינות המדינה.

I’d like a refund for all my taxes that went to giving the Taliban Blackhawk helicopters. pic.twitter.com/XWphdEElg8 — Being Libertarian (@beinlibertarian) August 14, 2021

הטאליבאן השלים את כיבוש אפגניסטן בתום שבוע אינטנסיבי מאוד והפתיע מאוד את ממשל ביידן. נבחרים רפובליקנים רבים ניצלו את ההזדמנות ומיהרו לומר שהתמונות של השתלטות הטאליבאן היא הוכחה שהנשיא נכשל במבחנו הראשון כמפקד העליון של הצבא האמריקני. בחודש שעבר, הצהיר ביידן ב-8 ביולי כי "האפשרות שהטאליבאן יכבוש את המדינה כולה היא מאוד לא סבירה". באותו מעמד טען ש"לא יהיה מצב שבו נראה אנשים מפונים במסוקים מגג השגרירות האמריקנית" – מה שאנו רואים בדיוק בימים האחרונים.