המשחתת הכי יקרה של ארה"ב תוכל לשגר טיל לכל מקום בעולם תוך שעה

המשחתת החדישה והיקרה של ארה"ב תהפוך בקרוב לקטלנית הרבה יותר, כך מבטיחים בצי ארה"ב. גורמים בצי האמריקאי טוענים שהמשחתת החמקנית תשגר טילים מדויקים שיוכלו לפגוע בכל נקודה על פני כדור הארץ, בטווח זמן של שעה אחת.

הטיל החדש ששמו או כל תיעוד שלו לא פורסמו עד כה, צפוי להיכנס לשירות בשנת 2021, כך לפחות טוען קפטן קאווין סמית', מנהל תכנית המשחתת "זומוואלט" בצי.

הקפטן ציין שהצי האמריקאי מעוניין להכניס לשירות טילים בעלי יכולות שיש כיום בטילים שנועדו לשאת ראשי נפץ גרעיניים. כלומר שתהיה לספינות הצי יכולת לירות טילים מדויקים לכל מקום בעולם, אבל בלי האפקט ההרסני של נשק גרעיני להשמדה וזיהום מתמשך, מה שיאפשר אולי ירי חופשי יותר בעימותים שונים.

The @USNavy 's newest Zumwalt-class destroyer, the future USS Michael Monsoor (DDG 1001), will be commissioned at 10:00 a.m. on Saturday, Jan. 26, at Naval Air Station North Island. This event is open to the public and tickets are required. pic.twitter.com/mbb9s5iQLQ — U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) January 22, 2019

טילים מהסוג הזה מאפשרים במקרים מסוימים פגיעה במטרות בתוך דקות, מבלי להמתין לסיום הפריסה של הכוחות שיגיעו מרחוק, דבר שיכול לקחת ימים ארוכים וגם שבועות. העובדה שאת הטיל החדש יתאימו לספינה חמקנית יאפשר "מתקפת פתע שלאויב לא תהיה אפשרות לסכל", כפי שאמר בכיר הצי.

ה"זומוואלט" היא סדרה של ספינות טילים עם חתימת מכ"ם נמוכה (חמקניות) מהן ניתן לשגר טיל טומהוק, טילים נגד מטוסים ונגד צוללות. כל ספינה כזו עולה 4 מיליארד דולר, לכן ארה"ב שתכננה לייצר 32 ספינות מהסוג הזה הסתפקה לבסוף ב-3 בלבד.

בארה"ב יש מי שחושש מפני השימוש בטיל החדש ועוד מספינה חמקנית. החשש הוא ששימוש בטיל כזה שמתנהג כמו טיל שנושא ראש נפץ גרעיני, יגרום לבלבול בצד של האויב ולתגובת נגד שתביא לשיגור של טילים עם ראש נפץ גרעיני לכיוון ארה"ב. עם זאת יש בארה"ב מי שטוענים שתהיה אפשרות לראות את ההבדל ב"התנהגות" הטיל.