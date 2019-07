עוד עדות למעורבות צבאית גוברת של איראן בסוריה. בצילומי לווין חדשים מצפון המדינה נראה מטוס צבאי ללא טייס כשהוא חונה בבסיס חיל האוויר המקומי הסמוך לעיר חמה.

על פי הדיווח ב"אל-מסדר" הלבנוני המתבסס על צילומי הלוויין, המל"ט המסווג מתוצרת איראן המכונה "אבאביל 3" תועד בבסיס שהופצץ בחודש אפריל האחרון בתקיפה שיוחסה לישראל, תקיפה שלא קיבלה אישור רשמי מירושלים.

כתוצאה מההפצצה המדוברת שכאמור ישראל לא התייחסה אליה, נהרסו מספר מבנים של צבא אסד בבסיס, הממוקם באזור שכבר דווח בו לא פעם על פעילות של איראן וחיזבאללה.

על פי המקורות בלבנון, המל"ט האיראני שימש את צבאו של אסד כמה פעמים בעבר לטיסות סיור במחוזות אידליב וחמה שבמדינה. "לצבא הסורי יש כמות של מל"טים מתוצרת איראן וסוריה למשימות סיור באזורים שבשליטתו בכל רחבי המדינה", צויין בדיווח של ה"אל-מסדר".

דגמים מוקדמים יותר של ה"אבאביל" הופעלו בעבר על ידי ארגון חמאס בניסיון לחדור לשטח ישראל כדי לאסוף מודיעין.

בימים האחרונים צילום לוויין אחר מבסיס צבאי בסוריה עורר עניין רב, כשבתום מספר ימים של קונספירציות התברר כי המטוס שתועד בבסיס חמימיים של הצבא הרוסי במדינה הוא מטוס מיג 21 ישן שכבר אינו בשימוש הרוסים אך הובא לבסיס כדי להפוך לאנדרטה, שבנייתה הושלמה בימים האחרונים ונחשפה ברשת.

Russia has installed a Mig-21 warplane as a statue on its military base in Syria's Khmeimim. pic.twitter.com/NGNGVRzDOE