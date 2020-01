יומיים אחרי התרסקות מטוס נוסעים אוקראיני באיראן, מתחזקת הערכה שהוא הופל על ידי טיל נ"מ איראני. ככל הנראה בשל טעות.

באיראן לא משתפים פעולה עם החקירה ומסרבים להעביר את הקופסאות השחורות לידי חברת בואינג. במקביל, תיעוד של הזירה מראה חלקים של המטוס עם מה שנראה כמו חשד לפגיעת רסס. התמונה המפלילה מכולן מציגה מה שנראה כמו ראש החיפוש של טיל הנ"מ מתוצרת רוסית.

ככל הנראה הטיל שהפיל את טיסה PS752 של חברת התעופה האוקראינית זה ה"תור M-1" שמוכר במערב בשם SA-15. הטיסה המריאה בלילה בו בוצעה תקיפת הטילים האיראנית על בסיס ארה"ב בעיראק בעקבות חיסול סולימאני.

דקות ספורות אחרי ההמראה המטוס התרסק ולרשתות החברתיות עלה תיעוד שמראה את הדקה האחרונה, כאשר המטוס בוער תוך כדי צלילה. דבר שהוסיף לחשד כי מדובר בגורם חיצוני.

המטוס מסוג בואינג 737-800 המריא סמוך לשעה שש בבוקר. ככל הנראה מערך ההגנה האווירית של איראן היה בשלב הזה בכוננות שיא בגלל התקיפה. מסיבה שאינה ברורה עדיין נראה שהמראת המטוס והופעתו במכ"ם הפתיעה את מפעילי אותה מערכת ששיגרו לעברו טיל. ככל הנראה הם סיווגו את המטוס כצבאי ולא אזרחי.

לפני שפוגע במטוס טיל הנ"מ משחרר רסס שמשמיד אותו. זה ככל הנראה מה שהוביל לסימני הרסס אותם ניתן לראות על חלקי המטוס כפי שתועדו בזירה. עוד מציינים מומחים שבחנו את התמונות שניתן לראות שסימני הפגיעה הם כלפי פנים ולא חוץ. כלומר הפיצוץ היה מבחוץ ולא מפנים המטוס.

#Breaking #NewsMap

I finally found the exact location of the #PS752 crash site.

The Boeing traveled more than 20 kilometres after @flightradar24 lost its track over Parand and crashed in the town of Khalaj Abad.#Iran

למטוס הנוסעים לא היה סיכוי מול טיל הנ"מ מתוצרת רוסית. מדובר במערכת נ"מ ניידת שמסוגלת להפיל מטוסים 12 ק"מ וגובה של 6,000 רגל. הטיל טס במהירות של 850 מטרים בשנייה.

בעבר היו מספר מקרים בהם מערכות נ"מ הפילו מטוסי נוסעים. לרוב זה קרה באזורים בהם הייתה מתיחות צבאית.

ב-4 באוקטובר 2001 הופלה טיסה 1812 של סיביריה איירליינס שהמריאה מישראל לרוסיה. מטוס הנוסעים הזה הופל על ידי טיל SA-5 של צבא אוקראינה ששוגר לעברו בטעות במהלך תרגיל באזור הים השחור. במקרה נוסף טיסה 17 של מלזיה איירליינס הופלה ב-17 ביולי 2014 על ידי טיל SA-17 של הצבא הרוסי.