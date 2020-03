לא רק בישראל, כנראה שבכל מדינה פוחדים מטילים, גם כשמדובר במעצמה הגדולה בעולם. במקרה הזה, לא מדובר בסתם טילים. התקשורת בארה"ב עוסקת לאחרונה בהרחבה באיום הטילים העל-קוליים.

טילים היפרסונים כפי שהם מכונים, נחשבים כאלו שיכולים לחצות את מהירות הקול. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הצהיר לא מזמן על פיתוח מואץ של טילים מסוג זה ויכולות דומות מיוחסות גם לסין, מה שמציב את מרוץ החימוש של השתיים כאיום אסטרטגי על ספינות הצי האמריקאי.

כעת פורסם בארה"ב שהצי מתכנן לפרוס על ספינות הטילים מסדרת "ארלי ברק" מערכות ליירוט טילים היפרסונים כבר במהלך השנים הקרובות.

המיירט האמריקאי אמור להיות התשובה לטילים הרוסים והסיניים, אולם מדובר בהצהרה אופטימית למדי, בהתחשב בזה שאין כיום אף לא מערכת הגנה אחת שהוכיחה את עצמה מול הטילים האלה.

לטילים היפרסונים מיוחסת יכולת לטוס במהירות של 5 מאך ומעלה, מה שהופך אותם למהירים יותר מהטילים הבליסטיים וטילי השיוט כיום. ככאלה הם עלולים להיות בלתי ניתנים לזיהוי וליירוט.

משמעות הדבר היא שעל הטיל המיירט להיות מהיר יותר מהם. אתגר טכנולוגי אדיר למהנדסים של תאגיד דארפ"א והצי האמריקאי.

עדיין לא ברור איזה מערכת יירוט מפתחים בארה"ב ומה יהיו היכולות שלה. אולם זו תהיה חייבת להיות בעלת יכולת גילוי מתקדמת כדי לאותת מפני שיגור וגם שתדע להכווין במהירות ובאופן מדויק את הטיל המיירט.

מהמעט שפורסם עולה שמערכת הגילוי תהיה מבוססת על רשת סנסורים שתוצב בחלל. השאיפה היא שמערך הסנסורים הזה ייפרס בחלל כבר במהלך שלוש השנים הקרובות ויאפשר גילוי מוקדם של השיגור.

בכוונת ארה"ב להציב את מערכת היירוט על ספינות הטילים שלה מסדרת "ארלי ברק". מדובר בספינה שעיקר המשימה שלה שיגור טילים מונחים ויש עליה בין השאר 90 משגרים אנכיים מסוג MK-41. מהמשגרים האלה ניתן לשגר טילי שיוט וגם טילים ליירוט טילים.

לארה"ב יש כיום 67 ספינות פעילות מהסוג הזה ועליהן מערכות הגנה מפני טילים כדי להגן על יעדים וספינות של הצי, כולל נושאות מטוסים. הכוונה בהמשך להציב את המערכת גם על פלטפורמות אחרות ביבשה ובאוויר.