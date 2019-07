המורדים הח'ותים בתימן הכריזו שגייסו לא פחות מ-300 אלף דולר עבור ארגון החיזבאללה בלבנון, הפועל תחת סנקציות של ארה"ב ומצוי בקשיים כלכליים.

בסרטון שהעלה מנהל תחנת הרדיו של הארגון "Sam FM" הוא נראה כשעל שולחנו ערימות של מזומנים המוערכים ב-74 מיליון ריאלים תימניים, שנאספו עבור הארגון וקרא: "מאיתנו בתימן אליכם בלבנון, מוות לאמריקה וישראל, יקוללו היהודים".

ע"פ הדיווח של "הנשיונל" מנהיג המורדים הח'ותים יעביר את התרומה למנהיג חיזבאללה חסן נסראללה, בשמם של כל המעורבים. בערוצי התקשורת של חיזבאללה לא אישרו אם מנהיג הארגון יגיע ללבנון לשם כך.

מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה | צילום: החדשות

"הח'ותים מבקשים להביע סולידריות עם חיזבאללה ולהעביר להם מסר שיכולים לסמוך עליהם", הסבירו בתקשורת הערבית את המחווה.

מאיפה הכסף? ע"פ המקורות הערבים, הח'ותים מנצלים את תמימותם של תומכיהם במדינה ומבקשים תרומות לפעילותם הצבאית וכן, בוזזים את כספי הסיוע הבינלאומי המועברים לתימן.

At the time when families are starving in #Yemen and parents are forced to watch their children die of malnutrition #Houthis divert the humanitarian aid, stealing everything in sight and send the money to #Hezbollah https://t.co/oDDieyDjmp — Muna Luqman (@munaluqman) July 21, 2019

"הם 'חולבים' את האוכלוסייה שבשליטתם ולא פעם גובים בכוח כסף מאנשי עסקים מקומיים", ציין אחד מהם. "הם מכרו לאנשים את הרעיון של לתרום למאמץ הצבאי ורבים משלמים, בלי לדעת למה מיועד הכסף".

לדוגמה, מציין אחד המקורות, הח'ותים כפו על חברות תקשורת להעביר להם עשרה אחוז מכל רכישת כרטיס סים, למשל. "אם אתה רוצה לרכוש סים בעשרה דולר, עשרה אחוז עוברים אוטומטית אליהם ואתה מקבל הודעת 'תודה על תרומתך' לצבא המורדים", ציין אחד המקורות.

ברשתות החברתיות גינו את ההתרברבות של הח'ותים והיה מי שצייץ: "ילדים בתימן מתים והם גונבים את כספיהם ואת התרומות, ומעבירים לחיזבאללה".

צבא המורדים הח'ותים פועל צבאית בעיקר נגד סעודיה ועומד מאחורי שורת פיגועים במדינה. בין היתר צוטט לאחרונה מפקד חיל האוויר של הצבא הח'ותי, כשהוא מאיים על ישראל כי הטילים שלהם יכולים להגיע לים האדום.