לוחם העל הסורי טוען שרוסיה ניסתה לחסל אותו ונכשלה

הלחימה בסוריה: הלוחם המפורסם ביותר בשורות המורדים טוען שחיל האוויר הרוסי ניסה לחסל אותו ונכשל. סוהיל מוחמד חמוד נחשב למחסל הטנקים הסורי וזכה לכינוי "אבו טאו" על שם טיל טאו נגד טנקים שבאמצעותו מייחסים לו המורדים את השמדתן של 133 מטרות במהלך הלחימה בסוריה, שמונים מהן טנקים.

בשנת 2016 הפך אבו טאו ל"סלב" של המורדים כשהתפרסם בסרטונים שהופצו ברשתות ובהם תועד משמיד עמדות הצבא הסורי של משטר אסד. בשנת 2017 אבו טאו נעלם מהרשת וגם מהחזית. לטענת המורדים בסוריה זה קרה אחרי שנחטף על ידי הארגון הג'יהאדיסטי ג'בהת א-נוסרה. לאחר מכן הוא נמלט וכנראה שהסתתר.

One of my favourite Syrian rebels Abu TOW aka ‘Tank-Slayer’ (80+ kills) roasting Assad regime fighters/ vehicles in Aleppo today. Abu TOW returned to the frontlines last week after a gap of nearly three years. He was kidnapped by Nusra goons in 2017. pic.twitter.com/NpsvYF36gW — Kashmir Source (@KashmirOsint) February 15, 2020

בימים האחרונים פרסמו המורדים סרטון שלטענתם הוא עדכני בכיכובו של אבו טאו כשהוא משגר טיל ומשמיד עמדת צלפים של צבא סוריה על מגדל מים. "אבו טאו חזר לחזית אחרי של שלום שנים", טענו המורדים.

כעבור מספר ימים הוא תועד פעם נוספת משגר טיל על רכב משוריין של הצבא הסורי באזורי הקרבות בעיר חאלב. על פי דיווחים בסוריה, דקות בודדות אחרי שירה את הטיל מטוסי קרב של חיל האוויר הרוסי תקפו את העמדה של אבו טאו. לטענתם הם היו באוויר כחלק ממעקב אחריו וניסו לחסל אותו אבל החיסול הזה נכשל.

Suhail Mohammed Hamoud aka Abu TOW launched his 133rd ATGM today and later a Russian airstrike targeted him. He survived unscathed (in 2016 he was wounded by a tank shell). pic.twitter.com/49gmhUF4Mi — Csaba B. Stenge (@Aruns75) February 15, 2020

זמן קצר אחר כך הרשת הוצפה בתמונות של אבו טאו כשהוא בחיים והפגיעה היחידה בו הייתה שריטה ברגל. "יש לי שריטה קטנה, מחר אינשאללה אני אפגע במטרה ה-134 שלי", הוא צוטט באתרי המורדים.

אבו טאו משתמש בטיל BGM-71 טאו, טיל נ"ט אמריקאי מונחה תיל לטווח של כ-4 ק"מ. הטיל משנות ה-60 פעל גם בצה"ל וכונה "עורב" עד שיצא משירות לפני כשש שנים.