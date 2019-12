בסין טוענים כי טיל על קולי (היפרסוני) שמפתחת רוסיה הוא בסך הכל גרסה לטיל אחר - שלהם. בדיווחים בסין נטען כי טיל ה-ZIRCON שלו מיוחסת מהירות של 8 מאך הוא לא יותר מגרסה ימית לטיל העל קולי הסיני DF-17.

"הטיל שלנו יכול להביס ולהשמיד את ארה"ב", טענו הסינים, "אבל עכשיו מדינה גדולה אחרת, רוסיה, הכריזה על הטיל ההיפרסוני שלה. טיל הזירקון פותח ע"י רוסיה אבל הוא נחשב לגרסה ימית של הטיל הסיני".

Russia's 3M22 Zircon hypersonic anti-shipping missile is thought to be close to production. It hits speeds of Mach 8 (9,800 km/h). Range is around 1,000 km. it’s rumoured to utilise a plasma cloud for stealth, but such claims are hard to quantity. pic.twitter.com/E9CLMgsFyY — Nicholas Drummond (@nicholadrummond) February 25, 2019

לטענתם הטילים דומים מאוד בנתונים כמו גם בצורה שלהם אבל מה שחשוב להם להגיד הוא שהטיל הסיני הגיע קודם.

Another DF-17 shot from the October 1 parade. pic.twitter.com/XlMemaGw0h — Ankit Panda (@nktpnd) October 2, 2019 הטיל ההיפר-סוני DF-17 של סין הוא דגם הגלישה של מה שמוגדר כטילים היפרסונים, כלומר טיל שיוצא מחוץ לאטמוספירה, בין אם בעזרת טיל אחר שנושא את החימוש, או כזה ששוגר ממטוס.

לאחר מכן, הטיל חוזר לאטמוספירה תוך גלישה לטווחים של מאות ואלפי קילומטרים, מה שמקשה מאוד על הגילו והיירוט שלו. על פי הדיווחים הוא מגיע למהירות של 10,000 קמ"ש מה שבלי ספק מהווה אתגר למערכות הגילוי והיירוט.

לטענת הרוסים הטיל שלהם מגיע למהירות של 8 מאך ולטווח של 400 ק"מ. את הטיל הזה ניתן לשגר ממפציץ TU-22 או מספינת טילים, כפי שעשו בניסוי שנערך באפריל 2019.