משרד ההגנה הרוסי הודיע רשמית בסוף השבוע האחרון על כך שביצע שיגור ראשון של טיל היפר-סוני (על קולי) מסוג קינז'אל במהלך הלחימה באוקראינה. על פי הדיווחים בהפצצה נגד מתקן צבאי נהרגו 40 חיילים מצבא אוקראינה.

Kh-47M2 קינז'אל הוא טיל אוויר-קרקע היפרסוני שלטענת הרוסים מגיע למהירות של 10,000 עד 12,000 קמ"ש. עוד טענו הרוסים כי מדובר בטיל בעל רמת דיוק גבוה וראש קרב במשקל חצי טון.

את הטיל ניתן לשגר ממטוסי קרב מסוג מיג 31, יכולת שנחשפה על ידי הרוסים כבר בשנת 2018. עיקר הדאגה במערב היא בשל המהירות הגבוהה של הטיל, המאפשרת לו לחמוק מכל מערכות ההגנה המוכרות כיום.

מאז הפרסום הרשמי של רוסיה בחנו מומחים שונים את תיעוד ההפצצה, עדויות וחומרים נוספים. חלק מהמומחים מטילים ספק בגרסה הרוסית ומציפים כמה שאלות פתוחות בנושא.

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0