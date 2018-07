תעלומה: האם טייס שידר בטעות את גיחת האדיר לעולם כולו?

האם גיחה של מטוס F-35I נחשפה באתר אינטרנט כדי להעביר מסר, או שאולי מדובר בטעות אנוש? בתחילת השבוע שעבר (ב') המריא מבסיס נבטים מטוס אדיר לגיחת "יעף רטוב" – כלומר, טיסה מעל הים. הוא התחיל את היעף הרטוב באזור אשדוד, המשיך צפונה עד לחיפה – ואז חג במעגלים מעל אזור הצפון, בטיסה שנמשכה כשעה. איך אנחנו יודעים את כל זה? באופן נדיר ביותר, ולמעשה לראשונה מאז הגיעו לישראל החמקנים, ניתן היה לעקוב אחר הגיחה באתר Flightradar24.com - כך לפי מגזין התעופה The Aviationist. אז איך יכול להיות שמטוס חמקן ביצע גיחה בה יכול לצפות כל אדם עם מחשב או טלפון חכם? אתר Flightradar24.com מאפשר למשתמשים לעקוב אחרי רוב הטיסות בעולם – מסחריות, צבאיות ופרטיות. מפת האתר מתעדכנת מדי כמה שניות ומאפשרת לסמן מטוס ספציפי ולעקוב אחרי המסלול שלו. למעשה, ניתן אפילו לראות את גובה הטיסה, המהירות, שדה התעופה ממנו המריא – והיכן ינחת. האתר Flightradar24 מתבסס על מספר מקורות, בהם תחנות מכ"ם אזרחיות, אתרי אינטרנט של חברות תעופה ושידורי משיב מיקום המותקנים על כל מטוס אזרחי או צבאי. משיב המיקום מעביר לתחנות הרלוונטיות את מיקום המטוס, הגובה והמהירות שלו. לפי The Aviationist, בכל מטוס מותקנת מערכת איתור המשדרת ל-66 לוויינים המשייטים במסלול נמוך. המשמעות היא שבמקביל לשידור לתחנות בקרת התעופה, המטוסים משדרים גם ללוויין שמעביר את הנתונים לחברות תעופה, למשל. ככל הנראה וכפי שפורסם באתר, החמקן הישראלי לא שידר את המיקום שלו דרך המערכת הזו; הוא אותר בעזרת הצלבת נתונים אחרת, ונקלט על ידי ארבע תחנות שונות לפחות. ב-Business Insider מדווחים שהקוד שזוהה בטיסה זהה לקוד שהופיע בטיסות הניסוי בארה"ב. באתר The Aviationist נטען שאולי הטייס פשוט שכח לכבות את משדר ה-“Mode-S” של המטוס, וכך הטיסה החשאית הפכה לגלויה. משדרים אלה נמצאים על כל מטוס, והם כבויים במהלך מבצעיות ומשימות – אלא אם הצבא רוצה להעביר מסר חד וברור, כמו שעשו האמריקנים בטיסות המודיעין מעל צפון קוריאה. מנגד, באתר מוסיפים שאולי באמת היה פה מסר מכוון: לפי התאריך והשעה, הגיחה כנראה יצאה לפועל על רקע הפעלת מערכת שרביט קסמים וניסיון היירוט הכושל של טילי ה-SS-21 ששוגרו מסוריה. ייתכן מאוד שבישראל הפכו את גיחת האדיר ל"שידור חי" כדי להעביר מסר מאיים לצד השני. רק לפני מספר חודשים חשף מפקד חיל האוויר אלוף עמיקם נורקין שמטוסי האדיר תקפו במזרח התיכון, עם תמונה של המטוס בשמי ביירות. עוד בפז"ם:

